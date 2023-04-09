درآمد ۱۶ میلیارد دلاری حاصل از صادرات پتروشیمی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شاهمیرزایی در نشست خبری با اشاره اینکه سال گذشته ۲۷ میلیون تن محصول پتروشیمی ایران به نقاط هدف صادر شد، گفت: درآمد ارزی صنعت پتروشیمی از محل صادرات محصولات ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این میزان نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار در سامانه نیما و پس از آن در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه شده است.

وی اضافه کرد: اگرچه در مهار تورم اختیارات ما زیاد نیست اما تلاش شد تا در کمیته تخصصی پتروشیمی نقش آفرینی کند، ادامه داد: بر اساس تصویب هیأت وزیران و جلسه با رئیس جمهوری نرخ تسعیر ارز برای فروش محصولات پتروشیمی در بورس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

شاهمیرزایی ادامه داد: از آنجا که نرخ تسعیر ارز در معاملات هفته نخست بورس بالاتر از این رقم بود، هر دو طرف معامله باید تصمیم بگیرند که معاملات پا برجا بماند یا بازنگری شود. البته این موضوع از اختیارات ما خارج است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: کارنامه صنعت پتروشیمی در سال گذشته موفق بوده، امسال نیز از حیث تولید، آماده سازی طرح‌ها و تأمین ارز کشور تلاش خواهد شد.

وی توضیح داد: صادرات فعال محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار دارد، صادرات محصولات پتروشیمی با نام ایران انجام می‌شود.

شاهمیرزایی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی، صنعت نخست کشور است، اضافه‌کرد: ذخایر نفت و گاز پشتوانه بلندمدت این صنعت و مزیت اصلی آن است و تلاش شد با وجود اینکه تحریم‌های جدید به وجود می‌آید از این مرحله عبور کنیم.

وی اضافه کرد: تا رسیدن به استقلال کامل راه آسانی نداریم، اکنون در ساخت مجتمع‌های پتروشیمی ۷۵ تا ۸۰ درصد متکی به توان داخلی هستیم و ۲۵ درصد وابستگی داریم. برای رسیدن به خودکفایی کامل برنامه منسجمی را با مراکز تولید علم پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر نفت اضافه کرد: سال گذشته ۲۷ میلیون تن محصول پتروشیمی ایران به نقاط هدف صادر شد و درآمد ارزی صنعت پتروشیمی از محل صادرات محصولات ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این میزان نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار در سامانه نیما و پس از آن در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه شده است. که این ارزهای صادراتی برای استفاده سایر بخش‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گرفته و در شرایط نوسان قیمت ارز کمک بزرگی کرده است.

وی ادامه داد: میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس را ۱۲ میلیون تن بوده که درآمد پتروشیمی‌ها از این محل نیز ۱۰ میلیارد دلار است.

شاهمیرزایی با تاکید بر اینکه با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و شعار سال، برنامه کشور مهار تورم و رشد تولید است، گفت: در این مسیر باید به سمت ارتقای بهره وری حرکت کنیم.

وی تصریح اضافه کرد: دیدگاهی وجود دارد که اگر محصولات پتروشیمی با نرخ رسمی و مبادله‌ای پتروشیمی در بورس عرضه شود تأثیری بر تورم ندارد و از همین رو در هفته نخست معاملات محصولات پتروشیمی در بورس نرخ تسعیر ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان مورد استفاده قرار گرفت، اما بعد از آن با تصمیم دولت نرخ تسعیر برای عرضه محصولات پتروشیمی به همان نرخ گذشته یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشت و در این مسیر تابع تصمیمات بالادستی هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توضیح داد: سال گذشته از تولید ۶۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور عبور کردیم، امسال نیز با توجه به برنامه‌های پیش رو و در صورتی که کمبود خوراک در زمستان نداشته باشیم، تولید ۸۰ میلیون تن را به ثبت می‌رسانیم.

وی ادامه داد: امروز سیاست این است که تولید نفت خام را به مرز چهار میلیون بشکه در روز برسانیم و این کار بخشی از خوراک پتروشیمی‌ها که از ان جی ال ها و جمع آوری گازهای همراه تولید می‌شود را تأمین خواهد کرد.

شاهمیرزایی در خاتمه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ بر اساس برنامه‌ریزی ها ۱۰ واحد جدید پتروشیمی آماده بهره برداری خواهد بود که امیدواریم تا پیش از دهه فجر همگی آنها به بهره برداری برسد که در این صورت، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران از مرز ۹۶ میلیون تن عبور خواهد کرد.