واکنش جنبش جهاد اسلامی به مواضع اتحادیه اروپا درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیگاه خبری فلسطین الیوم، «خالد البطش» یکی از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین به اظهارات غیرمنصفانه «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تحولات اخیر فلسطین واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، خالد البطش طی سخنانی در این خصوص گفت ما سخنان جوزف بورل را در محکومیت دفاع مقاومت از مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی محکوم می‌کنیم و آن را مردود می‌دانیم.

البطش تصریح کرد: عملیات اخیر مقاومت در تل آویو، پاسخی به تجاوزات رژیم اشغالگر و ضرب و شتم شدید زنان و نمازگزاران در مسجد الاقصی و نقض حریم ماه مبارک توسط اشغالگران و تبهکاران شهرک نشین بود که ظاهراً بورل جنایات آنها را شنید و دید و تصمیم گرفت نادیده‌اش بگیرد.

وی تأکید کرد که این حملات نگین رژیم اشغالگر و ممانعت نمازگزاران از اقامه نماز در مسجدالاقصی جرقه ای بود که مقاومت غزه و لبنان را به انجام وظیفه خود برای بازدارندگی از اشغالگری سوق داد و به جوزف بورل یادآوری می کنیم که مسجدالاقصی قبله همه مسلمانان بدون توجه به نژاد، رنگ و زبان آن‌هاست.

این عضو ارشد جهاد اسلامی، سکوت اتحادیه اروپا و نظام بین الملل و استانداردهای دوگانه در قبال این اقدامات جنایتکارانه و عدم اقدام جدی برای توقف استکبار و حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی را عامل اصلی تشدید اوضاع دانست.

البطش تصریح کرد که تکرار حملات صهیونیست ها به مسجدالاقصی به‌ویژه معتکفان در آن و جلوگیری از اقامه نماز در این مسجد و تلاش برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی آن، باعث بروز مجدد درگیری‌ها می شود.

عضو ارشد دفتر جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان از اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده سیاست خارجی آن خواست تا در سیاست خود در قبال مسئله فلسطین و جانبداری از اشغالگران صهیونیست تجدیدنظر کنند با توجه به جنایات این رژیم علیه مردم ما تجدید نظر کنند و منافع مهمتر خود را با جهان عربی و اسلامی مدنظر قرار دهند.

گفتنی است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما حملات موشکی بی‌هدف علیه اسرائیل از نوار غزه و خاک لبنان و همچنین حملات تروریستی را که منجر به کشته شدن دو اسرائیلی و زخمی شدن شدید یک نفر شد، به وضوح محکوم می‌کنیم.