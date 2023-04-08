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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸

لزوم کاهش قیمت مواد اولیه

لزوم کاهش قیمت مواد اولیه

معاون وزیر صمت گفت: کنترل قیمت‌ها همزمان با رشد تولید ممکن است منجر به کاهش سود کالا شود، حال اگر سود کالا کاهش پیدا کند انگیزه و رغبت تولیدکننده برای تولید کمتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برادران در برنامه رادیویی ضمن اشاره به شعار سال جاری یعنی مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای سال گذشته فرمودند «رشد تولید نه تنها یکی از راهکارهای اقتصاد کشور بلکه مهمترین راهکار است.» رهبری همچنین در بهمن‌ماه سال گذشته در جمع صنعتگران تاکید فرمودند که باید رشد تولید، مستمر و سریع در کشور ادامه پیدا کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه رشد تولید صنعتی طی دو سال گذشته در کشور اتفاق افتاده است، گفت: تداوم این رشد مرهون تقویت از صنایع و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان در مملکت است.

برادران در ادامه تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها همزمان با رشد تولید ممکن است منجر به کاهش سود کالا شود، حال اگر سود کالا کاهش پیدا کند انگیزه و رغبت تولیدکننده برای تولید کمتر خواهد شد.

وی افزود: حال اگر سود تولید به حداقل برسد منجر به رکود خواهد شد. بنابراین سود تولید باید به نحوی تعیین شود که برای تولیدکنندگان و جامعه صنعتی اقناع کننده باشد.

برادران با تاکید بر اینکه به جای افزایش قیمت کالاها باید به موضوع کاهش قیمت مواد اولیه در کشور فکر اساسی شود، اظهار داشت: برای مثال مواد پتروشیمی جزو مزیت‌های تولید در مملکت است.

وی یادآور شد: اگر میزان تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع در داخل افزایش پیدا کند و در برابر قیمت‌ها کنترل و با یک نرخ معقول و منطقی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به یقین هم سود تولید کالا برای تولیدکننده اقناع کننده و هم رشد تولید در کشور محقق خواهد شد.

کد مطلب 5749676
سمیه رسولی

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    نظرات

    • آزاده IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      6 0
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      کارمندان کم سواد و گاها بیسواد که در وزارتخانه های دولتی جا خوش کردند و فاقد توانایی تحلیل انور هستند
    • ایرانی IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
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      مهمترین مشکل مملکت نبودسامانه قیمت گذاری عادلانه مواد اولیه مثل شمش آهن ومواد پتروشیمیست به طوریکه هیچ محدودیتی درتعیین سودخود بخصوص زمانی که ارز قیمتش بالا می‌رود ندارند. اگر این سامانه که برمبنای هزینه تولید وسود متعارف است حاکم شودنیمی ازمشکلات تورمی حل خواهد شد.
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 1
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      مشکل اصلی اقتصاد کشور عدم احیا برجام است اگر برجام احیا شود گره اصلی اقتصاد کشور حل می شود و پرداختن به معلول به جای علت اتلاف وقت و انرژی است.
    • عباس IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
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      چوب خدا صدا نداره حالا برو گرون کن
    • US ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
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      آقای معاون وزیر ، طبق اصول مدیریتی افزایش تولید ( افزایش راندمان ) موجب کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود می گردد !!!
    • محمد IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 0
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      این که برادربرادران!!!عرض فرموده،یعنی بذاریدتاماخودروراگران کنیم،والسلام

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