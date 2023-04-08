به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد خلیلی بعد از ظهر امروز شنبه در آئین بهره برداری از مدرسه نشاط زاگرس در روستاهای محروم طالپا از مناطق عشایری شهرستان اندیکا بیان کرد: این مدرسه با مشارکت گروه داروسازان ورودی سال ۱۳۶۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساخته و تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت این مدرسه سه کلاسه ۱۷ میلیارد ریال بوده که خیر مبلغ ۲ میلیارد ریال آن را پرداخت کرده است، افزود: در این مدرسه ۵۰ دانش آموز مشغول به تحصیل خواهند شد.

خلیلی با تاکید بر اینکه برچیدن مدارس سنگی یکی از پروژه‌هایی که در شهرستان محروم اندیکا در دست اقدام است، تصریح کرد: در سال گذشته ۲۹ کلاس درس در قالب ۱۴ مدرسه در شهرستان اندیکا با کمک خیران ساخته شده و در حال حاضر ۳۳ مدرسه با ۵۹ کلاس درس در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۶ سال گذشته سه هزار و ۶۴۵ کلاس درس در خوزستان ساخته شده است.