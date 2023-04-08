تخفیف تعرفه گازبها در کهگیلویه و بویراحمد برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ریحان بهادر افزود: بر اساس مصوبه ۱۶ بهمن ماه سال گذشته هیأت وزیران، صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۱، رشد تعرفه‌های مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفه‌های قبل از مصوبه و با هدف کاهش هزینه‌های مربوط به مصارف گاز طبیعی خانوارها، به میزان ۷۰ درصد تا سقف تعیین‌شده کاهش یافته بود و تعرفه‌ها از ابتدای امسال بدون تخفیف محاسبه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مشترکان خانگی گاز نسبت به صرفه‌جویی و مصرف بهینه اقدام کرده تا بتوانند هزینه گاز مصرفی خود را کنترل کنند، اظهار کرد: بر این اساس، ملاک محاسبه گاز بهای مشترکین از ابتدای امسال، تعرفه‌های مندرج در مصوبه مورخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به پلکانی بودن محاسبه گاز مصرفی، مشترکان می‌توانند با رعایت الگوی مصرف و قرار گرفتن در دامنه‌های پایین‌تر، هزینه‌های خود را کاهش دهند.