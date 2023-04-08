راهپیمایی هزاران نفری در برلین علیه ارسال سلاح به اوکراین+ تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، راهپیمایی هزاران نفر از مردم آلمان همزمان با عید پاک در برلین علیه ارسال تسلیحات به کی یف آغاز شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، هزاران نفر در برلین در راهپیمایی گسترده ای ارسال سلاح به کی یف برای نبرد با روسیه را محکوم کرده و خواستار توقف آن شدند.

تظاهرکنندگان در این تجمع اعتراض آمیز خواستار آغاز مذاکرات صلح در خصوص حل و فص مضوع اوکراین شدند.

به گزارش ریانووستی، آلمان این هفته میزبان «راهپیمایی‌ های سالانه عیدپاک» است و شهروندان آلمانی در بیش از ۱۲۰ شهر این کشور اروپایی از طرح‌ های مختلف صلح حمایت کرده، علیه ارسال تسلیحات به کی‌ یف تظاهرات می‌ کنند و خواستار ایجاد راه‌ حلی صلح‌ آمیز برای جنگ و درگیری در اوکراین هستند.

پیش از آغاز تظاهرات ضد جنگ، هنرمندی از یک صحنه سیار، آهنگ «بگذارید همیشه آفتاب باشد» را به زبان روسی، آلمانی و یدیش (Yiddish) را خواند و سخنرانان نیز خواستار مذاکرات صلح درباره اوکراین شدند.

یکی از سخنرانان در این باره اعلام کرد: ارسال تسلیحات به اوکراین را متوقف کنید. این تنها به تشدید و طولانی شدن این جنگ منجر می شود. احترام به منافع امنیتی روسیه با توجه به تسلیح و گسترش ناتو تا مرزهای روسیه ضروری است.