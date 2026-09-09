آغاز پایش مستقیم و تخصصی واحدهای تولید مواد غذایی آماده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به اینکه پایش مستقیم این واحدها توسط تیم‌های تخصصی و باتجربه سازمان غذا و دارو شدت گرفته است، اظهار کرد: در این مرحله، کارشناسان با حضور مستقیم در واحدهای تولیدی، فرآیند تولید، شرایط بهداشتی، مواد اولیه، کنترل کیفیت، نگهداری و سایر الزامات مؤثر بر ایمنی محصول را بررسی می‌کنند.

وی افزود: پایش جدید در ادامه بررسی‌ها و نظارت‌های پیشین انجام شده و هدف آن، ارزیابی دقیق‌تر وضعیت موجود، شناسایی نقاط حساس و اطمینان از اثربخشی کنترل‌های انجام‌شده در فرآیند تولید است. در این رویکرد، صرفاً محصول نهایی مورد توجه نیست، بلکه مسیر تولید از دریافت مواد اولیه تا فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری نیز ارزیابی می‌شود.

بهفر تأکید کرد: در فرآورده‌های آماده و نیمه‌آماده، کنترل مخاطرات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل، پایش باید مبتنی بر ارزیابی خطر و شواهد حاصل از بررسی‌های میدانی و آزمایشگاهی باشد. نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های لازم نیز در صورت تشخیص کارشناسان، بخشی از فرآیند ارزیابی خواهد بود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: هدف از این اقدام صرفاً شناسایی تخلف نیست؛ بلکه پیشگیری از بروز مخاطرات و اطمینان از استمرار تولید فرآورده ایمن و منطبق با ضوابط است. این رویکرد به سازمان کمک می‌کند منابع نظارتی را بر نقاطی متمرکز کند که بیشترین ارتباط را با سلامت مصرف‌کننده دارند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: در دوره‌های بحرانی و جنگی، استمرار زنجیره تأمین مواد غذایی در کنار حفظ کیفیت و ایمنی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. بنابراین حتی در شرایط دشوار نیز استانداردهای ایمنی غذا نباید تحت تأثیر قرار گیرد.

بهفر در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی این پایش‌ها پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی یافته‌ها اعلام خواهد شد و سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند با تقویت نظارت مستقیم و مبتنی بر خطر، اطمینان مردم از سلامت فرآورده‌های غذایی را بیش از پیش تقویت کند.