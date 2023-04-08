به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی در گردهمایی اعضای کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازار سرمایه گفت: در سال ۱۳۹۹ فضای ملتهبی را شاهد بودیم و به همین علت آسیب‌های زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد شد اما این اتفاق باعث شناسایی نقطه ضعف‌های پیشین شد.

رئیس سازمان بورس افزود: با استفاده از تجربیات گذشته تلاش بر ارتقا زیرساخت‌ها در بازار سرمایه شد تا به این واسطه با رشد حجم معاملات دیگر مشکلی از این بابت به وجود نیاید. با توجه حاکمیت و دولت به بازار سرمایه یکی دیگر از دست‌آوردها بود، با عبرت‌های سال ۱۳۹۹ نقش مهم بازار سرمایه برای دولت و اقتصاد شفاف شد. سازمان بورس همواره در تلاش بوده که سرمایه گذاری غیرمستقیم تقویت شد تا اشتباهات سرمایه‌گذاری در افراد غیر حرفه‌ای به حداقل برسد.

تعداد نهادهای مالی بازار سرمایه از ۷۸۰ به ۹۵۰ رسید

مجید عشقی با بیان اینکه با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، اقداماتی همچون توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی در دستور کار قرار گرفت، تشریح کرد: به همین سبب از تعداد ۷۸۰ نهاد مالی به ۹۵۰ نهاد رسیدیم که تلاش خواهیم که در ادامه به ۱۱۰۰ نهاد برسد. در کنار صدور مجوزهای جدید نگاه ما به تخلفات نهادهای مالی، جدی است و در صورت تخلف مجوز آنها ابطال خواهد شد.

عشقی اضافه کرد: ایجاد صندوق‌های جدید برای گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از جمله اقدامات سازمان بورس در سال گذشته بود.امسال با اصلاح دستورالعمل شرکت‌های سهامی عام پروژه، سرمایه‌های مردم به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت خواهد شد

مجید عشقی گفت: ما چند محور اساسی را امسال دنبال خواهیم کرد؛ اول بحث تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه است. هنوز شرکت‌های بزرگی را داریم که بورسی نشده‌اند.نکته دوم مجوزهای افزایش سرمایه با صرف سهام است که ما در سازمان آن را تسریع خواهیم کرد. نکته بعدی اصلاح دستورالعمل شرکت‌های سهامی عام پروژه است که تسریع شود تا سرمایه‌های مردم به سمت بخش مولد اقتصاد برود.

این مقام مسئول اضافه کرد: توسعه کمی صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و صندوق‌های بازنشستگی بلند مدت در بازار سرمایه که منابع بلند مدت را برای بورس به ارمغان بیاورد.نکته بعد نوآوری در ابزارهای تأمین مالی است که امسال توجه ویژه به آن خواهیم کرد. ما در سال گذشته رشد بیش از سه برابری در تأمین مالی داشتیم که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

مجید عشقی گفت: در سال گذشته صندوق‌های جدیدی در بازار تأسیس شد. صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، بخشی، املاک و مستغلات از جمله آن‌ها بودند. این صندوق‌ها عملکرد خوبی داشتند و استقبال خوبی هم از آنها صورت گرفت. امیدوارم بتوانیم سرمایه‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق دهیم، تا دست کم بخشی از مشکلات سال ۱۳۹۹ را نداشته باشیم. یک نکته مثبت این است که در همین روزهای خوب بازار، صف‌های خرید مستمر آنچنانی نداریم. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

عشقی اضافه کرد: بخشی از فعالیت سازمان بورس در سال گذشته، مربوط به میز صنعت بود که در آن شرایط صنایع مختلف و مشکلاتشان بررسی می‌شد. پیگیری‌های زیادی در صنایع مختلف کردیم که هنوز ادامه‌دار است. این اتفاقات سال گذشته نویدبخش این مسئله بود که اگر همه سرمایه‌گذاران دست به دست هم دهند، اتفاقات مثبتی می‌افتد.