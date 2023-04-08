مسئولان استان بوشهر تکریم مردم و رفع مشکلات را در اولویت قراردهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست با مسئولان مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر اظهار داشت: نظام اسلامی، حکومت خدمترسانی به مردم است.
وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت ایجاد ارتباط مهربانانه مسئولان با مردم اضافه کرد: مسئولان وعده توخالی و پوچ به مردم ندهند و در راستای تحقق خواستهها و مطالبات مردم پاسخ قانع کننده داده شود.
امام جمعه بوشهر خدماتدهی به مردم را بسیار مهم دانست و بیان کرد: خدمت به مردم و گرهگشایی از مشکلات مردم از هر عبادت نزد خداوند متعال بالاتر است.
وی با بیان اینکه نخستین میز خدمت مسئولان در این استان در سال ۹۱ راهاندازی شد افزود: میز خدمت در دولت آیتالله رئیسی در استان بوشهر افزایش یافته و تداوم راهاندازی میز خدمت در محافل گوناگون از جمله نماز جمعه یک ضرورت است.
آیتالله صفایی بوشهری ارتباط کارآمد و شفاف با مردم را فلسفه مدیریت در نظام اسلامی دانست و گفت: در این راستا با حضور مسئولان و مدیران در محافل گوناگون از جمله مساجد پیوند و ارتباط مسئولان و مدیران با مردم بیشتر شود.
وی با بیان اینکه مسئولان به عنوان ملجا و پناهگاه مردم محسوب میشوند افزود: پیگیری نامههای مردم در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر پیگیری و اطلاعرسانی شود.
امام جمعه بوشهر گرهگشایی از مشکلات مردم را فلسفه مدیریت در نظام اسلامی دانست و گفت: در این راستا با حضور مسئولان و مدیران در محافل گوناگون از جمله مساجد پیوند و ارتباط مسئولان و مدیران با مردم بیشتر شود.
حکمرانی را منظومه به هم پیوسته مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: حکمرانی بدون توجه به مردم سبب هرج و مرج میشود از این نظر فلسفه حکمرانی مدیریت کارآمد مردمی و ایجاد بستر برای پیشرفت اجتماعی و شخصی بر اساس دانش و عدالت است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اساس نظام اسلامی را بر پایه مدیریت مردم و خدمتگزاری به جامعه هدف برای پیشرفت بر اساس دانش و تحقق عدالت اعلام کرد و افزود: بخش عمدهای از فعالیت و کار این مجموعه مدیریت و ارتباطات مردمی است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تأکید بر توجه آموزش مدیران و مسئولان در توجه به مردم سالاری دینی تصریح کرد: ارتباط بیشتر مردم با مسئولان زمینه راهگشا و حل مشکلات گوناگون از جمله مسائل اجتماعی را فراهم میکند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ارتباط کارآمد مسئولان با مردم سبب حل مشکلات میشود خاطر نشان کرد: توجه به حل مشکلات مردم نشان از کارآمدی نظامی اسلامی در راستای مردمداری است.
وی احترام و تکریم مردم از سوی مسئولان و مدیران را یکی از محورهای منظومه ارتباطی دانست و ادامه داد: بوشهر، استان مهربانیها و تکریم و محبت است از مسئولان انتظار میرود همانند مردم استان بوشهر تکریم متقابل برای حل مشکلات مورد توجه قرار دهند.
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