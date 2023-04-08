۲ حمله جداگانه در بورکینافاسو/ ۴۴ غیرنظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات بورکینافاسو امروز شنبه اعلام کردند که مهاجمان ناشناس در ۲ حمله جداگانه در شمال این کشور ۴۴ نفر را به قتل رساندند.

بر اساس اعلام این رسانه، یورش ها در روستاهای «کوراکو» (Kourakou) و «تندوبی» (Tondobi) در منطقه ساحل این کشور در غرب آفریقا رخ داد؛ منطقه ای که توسط گروه های تند رو پیشتر هم هدف حملات مکرر قرار گرفته است.

به گزارش رویترز، مشخص نیست چه گروهی حملات مرگبار مذکور را انجام داده است.

مقامات بورکینافاسو امروز شنبه «گروه های تروریستی مسلح» را مقصر این حادثه اعلام کردند.

خبرگزاری رویترز اضافه کرد: بیش از ۲ میلیون نفر بر اثر خشونت در بورکینافاسو- یکی از فقیرترین کشورهای جهان- آواره و هزاران نفر کشته شده اند. این ناآرامی ها باعث ۲ کودتا در سال گذشته توسط ارتش شد، ارتشی که قول داده است کنترل کشور را دوباره به دست بگیرد، اما نتوانسته است خونریزی را متوقف کند.