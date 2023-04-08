استرس عامل بستری ۱۶ دانش آموز پردیسی/عامل بو انفجار نارنجک بود

به گزارش خبرنگار مهر، اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه گزارشی مبنی بر انتشار بوی عطر و بدحالی سه نفر از دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه خیام پردیس توسط مدیر آموزشگاه به مسؤلین منطقه گزارش شد.

ساعتی پس از حضور مسؤلین در مدرسه و بررسی شرایط نیز صدای انفجار نارنجک دست‌ساز یک دانش‌آموز به گوش می‌رسد که به علت شدت صدای ایجاد شده، مدرسه دچار بی‌نظمی شده و تعدادی از دانش‌آموزان از مدرسه خارج می‌شوند و تعدادی از اولیای دانش‌آموزان نیز پشت درب آموزشگاه تجمع می‌کنند.

با توجه به استرسی که برای برخی از دانش‌آموزان ایجاد می‌شود، تعدادی از ایشان توسط اورژانس و تعدادی پس از برگشت به منزل، از آنجا به بیمارستان مراجعه می‌کنند که در مجموع ۱۶ نفر می‌شوند.

یک دانش‌آموز مقطع ابتدایی آموزشگاه حافظ که در جوار آموزشگاه خیام قرار دارد نیز به بیمارستان الغدیر مراجعه می‌کند که در مجموع تعداد مراجعین به بیمارستان ۱۷ نفر می‌شود.

بر اساس گزارش‌های دریافتی تا ساعت ۱۷:۳۰ عصر امروز ۱۶ نفر از دانش‌آموزان در سلامتی و صحت کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.