به گزارش خبرنگار مهر، پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بعد از ظهر شنبه از مجتمعهای تجدید نظر، معاونت توسعه حل اختلاف و دادسرای ناحیه ۲ کرمانشاه بازدید و در دیدار با قضات و کارکنان این مجتمعها در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفتند.
توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: خدمت در دستگاهی همانند دستگاه قضائی با انبوه کارها و مسائل و محدودیتهای خاص خود به نوعی ایثار است و این ایثار باید برای رضای خداوند باشد.
وی ادامه داد: بر ماست در خدمت به مردم رعایت عدل و انصاف داشته باشیم و با برخورد ملایم و تکریم آنها را از تنشهای روحی و روانی دور کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تشریح عملکرد دستگاه قضائی استان، گفت: دادگستری استان کرمانشاه در کشور عملکرد بسیار خوبی دارد و این حاصل زحمات و تلاشهای قضات و کارکنان است.
از دیگر توصیههای رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تأکید بر صدور آرا متقن و مستند، اقناع طرفین دعوی، تلاش برای سازشی کردن برخی پروندهها و حفظ و ارتقا روند روبه رشد محاکم بود و در ادامه از زحمات همه همکاران قضائی و اداری به سبب زمینه سازی برای روند رو به رشد دادگستری استان کرمانشاه تقدیر کرد.
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