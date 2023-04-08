به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی ابراهیمی اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان فرآورده‌های جنگلی و به منظور محدود کردن واحدهای صنفی متخلف در زمینه خرید چوب قاچاق از افراد سودجو، بازدید از کارگاه‌های چوب بری قزوین در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بازدیدهای خود ۱۳۶ تن چوب قاچاق که فاقد هرگونه مجوز از اداره جنگلبانی بود، کشف و برای ۹ واحد صنفی متخلف در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی چوب‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بوده و کلیه آنها پس از تشکیل پرونده به اداره منابع طبیعی تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: منابع طبیعی به عنوان امانت و موهبتی الهی در اختیار ما قرار داده شده و ما باید برای بهره مندی نسل‌های آینده تمام تلاش خود را برای حراست از آن بکار ببریم.