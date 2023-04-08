اجرای شبه خوانی در چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان

مصطفی بوعذار در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقارن هفته هنر انقلاب و برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و با مشارکت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز، شاهد اجرای مجالس تعزیهخوانی با بهرهگیری از تعزیهخوانان مجرب به زبانهای فارسی و عربی در قالب بخش جنبی نمایشگاه خواهیم بود.
مدیر کانون تئاتر انقلاب و دفاع مقدس خوزستان با تأکید بر اهمیت ترویج هنر دینی از برگزاری نشستهای تخصصی هنر قرآنی در بستر تعزیه ایرانی با حضور کارشناسان و هنرمندان این حوزه خبر داد.
وی تصریح کرد: فضای مطلوبی بهعنوان محل اجتماعات نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان تأمین شده که فرصت خوبی برای ارائه نشستهای هنری است.
این کارگردان و مدیر هنری عنوان کرد: هنرهای قرآنی و آئینی همواره جایگاه ویژهای در میان مخاطبان داشته و ازاینرو شناخت و تحلیل جایگاه هنرهای قرآنی در بستر تعزیهخوانی را با حضور مهمانان خارج از استان نیز خواهیم داشت.
بوعذار، تنوع بالای کالاهای فرهنگی و ارائه هنرهای قرآنی را در چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان مهم توصیف کرد و افزود: تلاش و مشارکت سازمانها و نهادها برای برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت کمک به ترویج مفاهیم قرآن و اشاعه فرهنگ دینی و قرآنی است.
وی یادآور شد: چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان از ۱۸ تا ۲۶ فروردینماه سالجاری از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در محل مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز پذیرای شهروندان است.
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