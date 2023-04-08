به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل انتظامی کشور اظهارداشت: بر این باور هستیم که بانوان عزیز ایران بانوان عفیفی هستند، اخلاق محور هستند و به سلامت جامعه توجه دارند و سلامت جامعه در خور حفظ حجاب خوب و در خور شأن است که قاطبه بانوان این را رعایت می‌کنند اما عده قلیلی هستند که رفتار غیر از این دارند که قاطبه‌شان غافل هستند در موضوع؛ که تقاضا داریم واحدهای فرهنگی هم به وظیفه شأن عمل کنند تا این غفلت‌ها را متوجه شوند.

وی افزود: از هفته آینده افرادی که کشف حجاب کنند ابتدا تذکر می‌گیرند؛ سپس به محاکم قضائی معرفی می‌شوند.همچنین خودروهایی که در آن‌ها کشف حجاب شده، بار اول تذکر می‌گیرند و بار دوم خودرو توقیف می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور به حوزه صنوف اشاره و اظهار داشت: در حوزه صنوف هم صنوفی که متصدیانش احیاناً کشف حجاب می‌کنند حتماً مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، توجه به آنها داده شده و اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند و این موضوع شامل باغ تالارها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ از این دست هم می‌شود که باید متوجه باشند.

سردار رادان اعلام کرد: مطالباتی که مسئولان محترم دارند مورد توجه است؛ یعنی همان گونه که در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در حوزه‌های خودشان بحث انجام به وظایفشان را گفتند بقیه دستگاه‌ها هم مکلف شدند که وظایف خودشان را در این حوزه عمل کنند و امیدواریم که همچنان که مردم همواره همراه و همکار هستند در این حوزه نیز همراه باشند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: ما وظیفه خود میدانیم برای حفظ سلامت جامعه قانون را عمل کنیم و از قانون هم کوتاه نیاییم و فکر می‌کنم مردم هم همین‌ها را از ما بخواهند.

سردار رادان در پاسخ به این سوال که در اطلاعیه پلیس خبر از وجود مستندات آمده بود، اعلام کرد: ما بار اول تذکر می‌دهیم و در همان تذکر از فردی که تذکر می‌گیرد با همان سر پیامک می‌خواهیم اگر ما اعلام کردیم و نظری بود و اشتباهی بوده به ما اعلام کند و حرف ایشان را می‌پذیریم؛ اما اگر دو بار تکرار شد نشان می‌دهد شاید اشتباهی صورت نگرفته و بار دوم حتماً هم اگر همان سر پیامک باشد دیگر به آن توجه نمی‌شود.

وی گفت: قطعاً از فناوری و هوشمندی استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت حتی در مرحله اول هم که مدارک قطعیت دارد اگر فرد گفت نبوده، می‌پذیریم چرا که اعتماد به مردم مان داریم اما فقط در یک مرحله.