  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۴۹

از هفته آینده؛

بی‌حجاب‌ها بعد از یک‌بار تذکر به دادگاه معرفی می‌شوند

بی‌حجاب‌ها بعد از یک‌بار تذکر به دادگاه معرفی می‌شوند

فرمانده انتظامی کشور گفت:بی‌حجاب‌ها بعد از یک‌بار تذکر به دادگاه معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل انتظامی کشور اظهارداشت: بر این باور هستیم که بانوان عزیز ایران بانوان عفیفی هستند، اخلاق محور هستند و به سلامت جامعه توجه دارند و سلامت جامعه در خور حفظ حجاب خوب و در خور شأن است که قاطبه بانوان این را رعایت می‌کنند اما عده قلیلی هستند که رفتار غیر از این دارند که قاطبه‌شان غافل هستند در موضوع؛ که تقاضا داریم واحدهای فرهنگی هم به وظیفه شأن عمل کنند تا این غفلت‌ها را متوجه شوند.

وی افزود: از هفته آینده افرادی که کشف حجاب کنند ابتدا تذکر می‌گیرند؛ سپس به محاکم قضائی معرفی می‌شوند.همچنین خودروهایی که در آن‌ها کشف حجاب شده، بار اول تذکر می‌گیرند و بار دوم خودرو توقیف می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور به حوزه صنوف اشاره و اظهار داشت: در حوزه صنوف هم صنوفی که متصدیانش احیاناً کشف حجاب می‌کنند حتماً مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، توجه به آنها داده شده و اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند و این موضوع شامل باغ تالارها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ از این دست هم می‌شود که باید متوجه باشند.

سردار رادان اعلام کرد: مطالباتی که مسئولان محترم دارند مورد توجه است؛ یعنی همان گونه که در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در حوزه‌های خودشان بحث انجام به وظایفشان را گفتند بقیه دستگاه‌ها هم مکلف شدند که وظایف خودشان را در این حوزه عمل کنند و امیدواریم که همچنان که مردم همواره همراه و همکار هستند در این حوزه نیز همراه باشند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: ما وظیفه خود میدانیم برای حفظ سلامت جامعه قانون را عمل کنیم و از قانون هم کوتاه نیاییم و فکر می‌کنم مردم هم همین‌ها را از ما بخواهند.

سردار رادان در پاسخ به این سوال که در اطلاعیه پلیس خبر از وجود مستندات آمده بود، اعلام کرد: ما بار اول تذکر می‌دهیم و در همان تذکر از فردی که تذکر می‌گیرد با همان سر پیامک می‌خواهیم اگر ما اعلام کردیم و نظری بود و اشتباهی بوده به ما اعلام کند و حرف ایشان را می‌پذیریم؛ اما اگر دو بار تکرار شد نشان می‌دهد شاید اشتباهی صورت نگرفته و بار دوم حتماً هم اگر همان سر پیامک باشد دیگر به آن توجه نمی‌شود.

وی گفت: قطعاً از فناوری و هوشمندی استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت حتی در مرحله اول هم که مدارک قطعیت دارد اگر فرد گفت نبوده، می‌پذیریم چرا که اعتماد به مردم مان داریم اما فقط در یک مرحله.

کد مطلب 5749961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مسعود یداللهی IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      16 7
      پاسخ
      نظر وپیشنهاد خوبی است خدا قوت.ولی بهتر از این خانه دار کردن من معلول قطع عضو از هردو دست بعد از 24سال مستاجری است که بنیاد خانواده ام را سست کرده و دیگر قادر به ادامه نیستند.بخدا این واجب تر ازروسری است که عقب برود یانرود.
      • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        2 1
        حجابی که از درون مایه حیا برخوردار نباشد، چندان نه دوام دارد و نه ارزش؛ همان گونه که حیای بدون حجاب نیز نه کامل است و نه در امان از آسیب. رابطه حیا و حجاب به مغز گردو و پوست آن بی‌شباهت نیست. ارزش حقیقی گردو به مغز آن است، ولی این به آن معنا نیست که پوست گردو هیچ ارزشی ندارد.
    • محمدعلی حسن زاد RO ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      12 4
      پاسخ
      یا الله... خداقوت ولیکن چندمیلیون نفر میبایستی به دادگاه معرفی شوند؟!!! آیا به لحاظ حقوقی و امکانات محدود فعلی امکان پذیر هست؟!!! اگر ممکن شود که بارکلا دارد...
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      21 2
      پاسخ
      در این کشور فقط با اختلاسات و مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نمی توان مبارزه کرد وگرنه حجاب اسلامی و روزه خواران خیلی راحت مبارزه می کنند...
    • بینا IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      16 5
      پاسخ
      حجاب اختیاری است نه اجباری انسان ها اختیار خودشان دارند پلیس باید بفکر ارامش و امنیت ملت باشد نه تنشدر جامعه پلیس کارهای مهمتری دارد نه به لچک زنان گیر دهد
      • امیر IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        2 7
        حجاب اختیاریست منتهی بی حجاب حقوق دیگران را زیر پا می گذارد. مثل کسانی که در همه گیری کرونا ماسک نداشتند و و به دیگران آسیب می زدند.
      • امیر IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        2 5
        شخص بی حجاب حقوق دیگران و قانون جامعه رو زیر پا گذاشته دیگران حق اینو دارن که توی یه جامعه سالم زندگی کنن و نباید ویروس شهوت و نا امنی روانی توی هوای اون جامعه پخش باشه.
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 8
      پاسخ
      خدا قوت
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      7 2
      پاسخ
      شما یه لطف کن جلو شروع گرفتن مامورای خودت رو بگیر جلوی کشت خشخاش در روستاها را بگیر و عطاران دزدی دیگر
    • IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      4 1
      پاسخ
      آقای سردار رادان چرا به فکر افزایش حقوق پرسنل زحمتکش ناجا نیستید،با این گرانی و تورم 1800تومن تا2میلیون مبلغی نیست.واقعا پرسنل ناجا زیر زیر زیر فقر مطلق هستند
    • IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      4 3
      پاسخ
      خدا خودش گفته هیچ اجباری در دین نیست حتی اگر کسی کافر شد پس چرا زورگویی میشه و در زندگی خصوصی مردم دخالت و فضولی می‌کنند در حالی که ذره ای توانایی حل مسایل و مشکلات مردم رو ندارند این رفتارها و زورگویی ها فقط باعث خشم و نفرت بیشتر می‌شود
    • حمید IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      5 2
      پاسخ
      حجاب موضوع انحرافی برای پوشش وضع تورم.و...
      • امیر IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        3 1
        تورم تقصیر پلیس نیست که بخواد بپوشونتش!
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      آقای سردار محترم دزدان و اختلاسگران بعد از چندبار تذکر دادگاهی میشن؟ متولیان تورم و گرانی و فقر و فلاکت ملت کی پاسخگو میشن؟ کاسبان تحریم و بدبختی مردم کی دادگاهی میشن؟ وظیفه پلیس برقراری امنیت و حفظ آرامش مردمه یا زورکی به بهشت فرستادنشون. دنبال یه راهکار مناسب باشید با بگیر و ببند هیچی درست نمیشه.
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      2 5
      پاسخ
      ی بار کمه دوبار تذکرشون بدین گناه دارن ،خخخخ
    • حقیقت اسلام IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      4 2
      پاسخ
      آیا این جمله از پیشوای ما امیرمؤمنان(علیه‌السلام) نیست که فرموده است: «و اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله فما طاب ظاهر طاب باطنه و ما خبث ظاهره خبث باطنه» بدان که هر ظاهری، باطنی متناسب با خود دارد. آنچه ظاهرش پاکیزه باشد باطنش نیز پاک و پاکیزه است و آنچه ظاهرش پلید و آلوده باشد، باطن آن نیز آلوده ا
    • علی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      4 11
      پاسخ
      سلام: گشت ارشادبایدباشدوبایدامنیت اخلاقی واجتماعی جامعه رابرقرارکند.
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با تندروی وضعیت درست نمی شود . وقتی کسی عصبانی باشد نمی تواند تصمیم درست بگیرد و خشم بر عقل قالب میشود و منجر به ضرر میشود. بعضی وقتها عصبانیت ضرری وارد میکند که جبران ان ممکن نیست
    • عارف IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      به نظر من باید از بحث حجاب کوتاه نیام از برخورد فیزیکی پرهیز بشه مطمن باشید معرفی به دادگاه در دراز مدت جواب میده امیدوارم همیشه ایران اسلامی پایدار و برقرار باشه
    • GB ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      قوی باش سردار. مردم پشت سرت هستند. رییسی بی بندوباری را آزاد گذاشت شما و مردم با غیرتی که داریم جمع شان می کنیم و تسلیت به مردان هیز حامی فساد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها