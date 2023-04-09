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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۳:۳۸

استاندار خراسان شمالی مطرح کرد؛

نقش مهم امامان جماعت در پیشبرد و تحقق شعار سال

نقش مهم امامان جماعت در پیشبرد و تحقق شعار سال

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی گفت: نقش امامان جماعت روستاها در توسعه استان و پیشبرد شعار سال بسیار مهم است و می توانند کمک حال روستاها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد شامگاه شنبه در جمع طلاب و ائمه جماعات محلات اظهار داشت: نقش امامان جماعت روستاها در توسعه استان و پیشبرد شعار سال بسیار مهم است و می‌توانند کمک حال روستاها باشند.

استاندار خراسان شمالی افزود: مقام معظم رهبری در سخنان خود با اشاره به مهار تورم و رشد تولید، سیاست داخلی و خارجی نقشه راه را برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم کردند.

وی گفت: منویات مقام معظم رهبری باید سرلوحه تمام اهداف ما قرار گیرد.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی از روستاهایی که دارای خانه عالم و امام جماعت هستند، در اهداف عمرانی و اجتماعی هم موفق تر بودند.

کد مطلب 5749969

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