نقش مهم امامان جماعت در پیشبرد و تحقق شعار سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد شامگاه شنبه در جمع طلاب و ائمه جماعات محلات اظهار داشت: نقش امامان جماعت روستاها در توسعه استان و پیشبرد شعار سال بسیار مهم است و می‌توانند کمک حال روستاها باشند.

استاندار خراسان شمالی افزود: مقام معظم رهبری در سخنان خود با اشاره به مهار تورم و رشد تولید، سیاست داخلی و خارجی نقشه راه را برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم کردند.

وی گفت: منویات مقام معظم رهبری باید سرلوحه تمام اهداف ما قرار گیرد.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی از روستاهایی که دارای خانه عالم و امام جماعت هستند، در اهداف عمرانی و اجتماعی هم موفق تر بودند.