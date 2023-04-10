پخت غذای مقلوبه فلسطینی طی ماه مبارک رمضان در تویسرکان

محدثه میر ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دسامبر ٢٠١٧ ترامپ قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کردند و زنان فلسطینی به اعتراض این امر و برای حفظ آرمان و هویت کشورشان با قابلمه‌های مقلوبه به محوطه مسجدالاقصی رفتند و با برگرداندن غذا جواب ترامپ را دادند.

وی مطرح کرد: مقلوبه نوعی غذا شبیه ته چین، یک جنبش زنانه ضدصهیونیستی و یک غذای خاص است که زنان فلسطین کنار مسجد الاقصی می پزند و سپس آن را در سینی بزرگ بر می‌گردانند و غیر مستقیم اشاره به سرنگونی رژیم اسرائیل دارند.

مسئول ستاد پیشرفت بانوان شهرستان تویسرکان یادآورشد: اسرائیلی‌ها از پخت این غذا می‌ترسند، آنقدر از این پویش دلهره دارند که از ترس پخت این غذا، خواب و آرامش ندارند.

میر ابوالقاسمی با بیان اینکه این غذا نماد پیروزی قدس و واژگون شدن سلطه دشمنان قدس است افزود: برای اولین بار توسط یک معلم قرآن در فلسطین با ذکر الله اکبر انجام شده بود.

وی تصریح کرد: در ایران این پویش مبارزه زنانه در روز قدس به خصوص در زمان شرایط کرونایی مورد استقبال قرار گرفت و در ابتدا یک خانم در مشهد الرضا این کار انجام داد و بقیه شهرها هم کم و بیش انجام دادند و عکس و فیلم آن در فضای مجازی بارگذاری شد.

میر ابوالقاسمی متذکر شد: هدف از اجرای این پویش در تویسرکان این است که این بار درباره فلسطین و مسجدالاقصی از ظرفیت فضای مجازی شهرستان استفاده کنیم.

وی گفت: برای شرکت در این پویش تا عید فطر برای یک یا چند وعده افطار مقلوبه درست کنید و داستان قدس و بچه‌های قهرمانش رو روایت کنید.

مسئول ستاد پیشرفت بانوان شهرستان تویسرکان در پایان با بیان اینکه از مقلوبه ها و روایت‌ها فیلم بگیرید و برای ما به آدرس @admin_banoo_tuyارسال کنید متذکر شد : در پایان ماه مبارک رمضان به بهترین روایتها جوایزی اهدا خواهد شد.