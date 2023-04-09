کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه کاری سمن های جوانان گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آوج شنبه شب در نشست فصلی سازمان‌های مردم نهاد جوانان در سنندج با اشاره به لزوم تدوین برنامه منسجم در راستای هدفمند کردن فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان تأکید کرد.

وی افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی با برگزاری فعالیت‌های مفید در این بخش با توجه به وضعیت جامعه یکی از اولویت‌های کاری این معاونت در سال جاری خواهد بود.

آوج خاطرنشان کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت آسیب‌های پیدا و پنهان باید در برنامه کاری سمن‌های جوانان گنجانده شود.

وی افزود: ایجاد فضای گفتگو خارج از محدوده سازمانی و در میان جوانان با گستره بیشتر، دیدار چهره به چهره با مسئولان مختلف استان در راستای مطالبات جوانان از دیگر اولویت‌های ما در این معاونت است.

سرپرست معاونت امور جوانان کردستان اضافه کرد: دو موضوع مهم مسکن و اشتغال جوانان به صورت متمرکز پیگیری خواهد شد اگرچه این مطالبات تنها در شرح وظایف دستگاه ورزش و جوانان نیست و باید با تعامل دیگر نهادها تسهیل شود اما در این معاونت سعی خواهد شد با جدیت بسیار این مطالبات در ستاد ساماندهی مطرح و پیگیری شود.

آوج در ادامه سخنانش اذعان کرد: باید برنامه ریزی مناسبی برای ازدواج جوانان ارائه داد چون این موضوع یکی از مسائل مهم و کلیدی در حوزه جوانان است و در این راستا پیگیری مؤثر و مستمر تسهیلات بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان می‌تواند در گام اول مطرح باشد.

وی خاطرنشان کرد: اولین موضوع ستادهای ساماندهی چه استانی و چه در شهرستان‌ها در سال جدید بحث مهم ازدواج و تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی برای برپایی ازدواج آسان و ممکن است.

آوج در زمینه فعالیت‌های تسهیل ازدواج در حوزه جوانان، تأمین جهیزیه به صورت مشارکتی و محدود و تشکیل مؤثر مجمع خیرین ازدواج برای کمک به زوج‌های جوان و پیگیری استفاده از اماکن فرهنگی برای برپایی جشن‌های ازدواج برای حل مشکل جوانان را به عنوان دیگر برنامه‌های این معاونت نام برد که در دستورکار قرار گرفته است.

در ادامه این نشست دبیران سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان مهمترین مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را عنوان کردند.