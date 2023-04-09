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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۸:۴۸

همزمان با ماه رمضان انجام شد؛

پخت نان رایگان برای حمایت از اقشار کم درآمد

پخت نان رایگان برای حمایت از اقشار کم درآمد

کرمان - مردم یک روستا در سیرجان در ماه رمضان برای حمایت از اقشار کم درآمد اقدام به پخت نان رایگان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستای باسفهرجان در شهرستان سیرجان همزمان با ماه مبارک رمضان و در راستای شریک شدن در خصوص افطاری دادن به اقشار کم درآمد اقدام به پخت نان رایگان کردند.

مسئول موکب سید الشهدا سیرجان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مردم مطابق با توانایی که داشتند تصمیم گرفتند در ماه مبارک رمضان برای افطاری دادن به اقشار کم در آمد و مردم محروم پیش قدم شوند و در این راستا کار پخت نان را انجام دادند.

علی باسفهرجانی بیان کرد: بانوان عضو موکب روزانه ۳ هزار قرص نان طبخ و عرضه می‌کنند و تمامی مواد اولیه مورد نیاز از نذری‌های مردمی تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: مردم در حسینیه روستا دور هم جمع می‌شوند و این اقدام خیرخواهانه را انجام می‌دهند.

کد مطلب 5750077

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