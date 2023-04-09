پخت نان رایگان برای حمایت از اقشار کم درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستای باسفهرجان در شهرستان سیرجان همزمان با ماه مبارک رمضان و در راستای شریک شدن در خصوص افطاری دادن به اقشار کم درآمد اقدام به پخت نان رایگان کردند.

مسئول موکب سید الشهدا سیرجان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مردم مطابق با توانایی که داشتند تصمیم گرفتند در ماه مبارک رمضان برای افطاری دادن به اقشار کم در آمد و مردم محروم پیش قدم شوند و در این راستا کار پخت نان را انجام دادند.

علی باسفهرجانی بیان کرد: بانوان عضو موکب روزانه ۳ هزار قرص نان طبخ و عرضه می‌کنند و تمامی مواد اولیه مورد نیاز از نذری‌های مردمی تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: مردم در حسینیه روستا دور هم جمع می‌شوند و این اقدام خیرخواهانه را انجام می‌دهند.