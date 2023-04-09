در اوج نبرد با دشمن صهیونیستی برای دفاع از مسجدالاقصی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که دشمن صهیونیستی تلاش میکند یک تقسیمبندی زمانی و مکانی در مسجدالاقصی ایجاد کند اما ملت فلسطین این نقشهها را خنثی خواهد کرد.
وی افزود: باید فلسطینیهای بیشتری برای اعتکاف در مسجدالاقصی با هدف دفاع از این مکان مقدس حضور پیدا کنند. مقاومت فلسطین عهد بسته که از مسجدالاقصی دفاع کند.
سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: ما در اوج درگیری با دشمن صهیونیستی برای دفاع از هویت مسجدالاقصی قرار داریم.
وی اضافه کرد: ملت ما در نبرد اراده و تثبیت اوضاع حاکم بر مسجدالاقصی پیروز خواهد شد.
روز گذشته، نشست فوقالعاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد و حاضران در پایان با صدور بیانیهای به رژیمصهیونیستی نسبت به ایجاد یک جنگ مذهبی هشدار دادند.
کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه به شدت، تجاوزات روزهای اخیر رژیمصهیونیستی به مسجدالاقصی را محکوم کرد.
این سازمان اقدامات ارتش رژیمصهیونیستی در مسجدالاقصی را تحریک احساسات مسلمانان در سراسر جهان، حمله به وضعیت حقوقی و تاریخی موجود و نقض جدی قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل ارزیابی کرد و به رژیمصهیونیستی نسبت به عواقب اینگونه اقدامات هشدار داد.
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