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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

سیدحسن نصرالله با هنیه در بیروت دیدار کرد

سیدحسن نصرالله با هنیه در بیروت دیدار کرد

در اوج تنش‌ها میان مقاومت و رژیم صهیونیستی که همزمان با ماه مبارک رمضان رخ داده است، دبیرکل حزب‌الله لبنان با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه العهد از دیدار سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت خبر داد.

در این دیدار که صالح العاروری از رهبران ارشد حماس نیز حضور داشت، آخرین تحولات فلسطین به ویژه رخدادهای اخیر در مسجدالاقصی و تشدید مقاومت در کرانه‌باختری و نوارغزه مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره آخرین تحولات منطقه، میزان آمادگی محور مقاومت و همکاری همه اضلاع آن در مواجهه با تحولات کنونی بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است در روزهای اخیر همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی حملات وحشیانه‌ای داشته و صدها نفر را بازداشت و زخمی کردند. در این حملات صهیونیست‌ها با نقض حق مسلمانان در برگزاری مراسم عبادی در قبله اول مسلمانان جهان، به صورتی رفتار کردند که انتقادات محافل منطقه‌ای و بین‌المللی را ایجاد کرده است.

کد مطلب 5750269

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