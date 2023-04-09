  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

سروری مطرح کرد؛

عدم توجه متولیان به برگزاری نمایشگاه‌ها در شهر آفتاب

عدم توجه متولیان به برگزاری نمایشگاه‌ها در شهر آفتاب

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به عدم توجه متولیان نسبت به برگزاری نمایشگاه‌ها در شهر آفتاب گفت: متاسفانه این مطالبه بر حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به وجود اختلال در خدمت‌رسانی به اتباع بیگانه در متروی تهران گفت: خدمات‌دهی به اتباع با توجه به اینکه کد ملی ندارند با مشکل جدی مواجه است؛ لذا ضرورت دارد دوستان در مترو برای این موضوعی فکری کنند و این معضل را برطرف کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۳۵ هزار افطاری ساده در تهران پخش می‌شود که اقدام خوبی است و موضوع افطاری ساده در ایستگاه‌های تاکسیرانی اقدام قابل توجه و قابل تقدیر است.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌ها در تهران گفت: متأسفانه درخواست شورای شهر تهران که مطالبه جدی و بر حق است مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد مشکلات جدی ترافیکی در تهران هستیم.

سروری عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب قرار نیست در شهر آفتاب انجام شود؛ در حالی که بارها از مسئولان امر تقاضا کردیم که این موضوع را مد نظر قرار دهند و از ظرفیت شهر آفتاب استفاده شود.

کد مطلب 5750212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها