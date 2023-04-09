به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به وجود اختلال در خدمت‌رسانی به اتباع بیگانه در متروی تهران گفت: خدمات‌دهی به اتباع با توجه به اینکه کد ملی ندارند با مشکل جدی مواجه است؛ لذا ضرورت دارد دوستان در مترو برای این موضوعی فکری کنند و این معضل را برطرف کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۳۵ هزار افطاری ساده در تهران پخش می‌شود که اقدام خوبی است و موضوع افطاری ساده در ایستگاه‌های تاکسیرانی اقدام قابل توجه و قابل تقدیر است.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌ها در تهران گفت: متأسفانه درخواست شورای شهر تهران که مطالبه جدی و بر حق است مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد مشکلات جدی ترافیکی در تهران هستیم.

سروری عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب قرار نیست در شهر آفتاب انجام شود؛ در حالی که بارها از مسئولان امر تقاضا کردیم که این موضوع را مد نظر قرار دهند و از ظرفیت شهر آفتاب استفاده شود.