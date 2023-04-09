  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

اجرای پایلوت حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور

اجرای پایلوت حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سیاستگذاری‌های لازم در سال گذشته در زمینه حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور انجام و مقرر شده هر شهرستان یک پایلوت را برای این طرح به مرحله اجرا گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه سیاستگذاری‌های لازم در سال گذشته در زمینه حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور انجام و مقرر شده هر شهرستان یک پایلوت را برای این طرح به مرحله اجرا گذارد، گفت: لازم است مشخصات پایلوت‌ها استخراج شود. گام بعدی انتخاب مدل حقوقی برای یکپارچه‌سازی است که به صورت تعاونی، شرکت سهامی زراعی، کشت و صنعت و … می‌تواند باشد.

وی افزود: در موضوع یکپارچه‌سازی ضروری است با معاونت آب و خاک، سازمان تعاون روستایی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی نیز هم هماهنگی‌های لازم انجام شود.

افلاطونی با اشاره به این که در حفظ کاربری اراضی کشاورزی با وضع مطلوب فاصله داریم، گفت: باید با تغییر نگاه سنتی در این زمینه و به کارگیری فناوری‌های روز، به سمت پایش هوشمند و دقیق و حل مشکلات پیش برویم.

وی افزود: مسؤولیت اصلی پایش هوشمند اراضی کشاورزی با یگان حفاظت است اما لازم است دیگر دفاتر ذی‌ربط هم در این زمینه همکاری کنند.

این مقام مسؤول اضافه کرد: در زمینه پایش هوشمند می‌توانیم از توانمندی‌های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز استفاده کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به این که واگذاری برخی از امور اجرایی مانند وظایف تبصره ۲ و اجرای احکام قطعی قضائی در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: واگذاری و برون‌سپاری وظایف سازمان باید با شرکت‌هایی باشد که آشنایی و تسلط لازم را برای ارائه خدمات باکیفیت داشته باشند.

کد مطلب 5750304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها