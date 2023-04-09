به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه سیاستگذاریهای لازم در سال گذشته در زمینه حفظ و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در کشور انجام و مقرر شده هر شهرستان یک پایلوت را برای این طرح به مرحله اجرا گذارد، گفت: لازم است مشخصات پایلوتها استخراج شود. گام بعدی انتخاب مدل حقوقی برای یکپارچهسازی است که به صورت تعاونی، شرکت سهامی زراعی، کشت و صنعت و … میتواند باشد.
وی افزود: در موضوع یکپارچهسازی ضروری است با معاونت آب و خاک، سازمان تعاون روستایی و معاونت برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی نیز هم هماهنگیهای لازم انجام شود.
افلاطونی با اشاره به این که در حفظ کاربری اراضی کشاورزی با وضع مطلوب فاصله داریم، گفت: باید با تغییر نگاه سنتی در این زمینه و به کارگیری فناوریهای روز، به سمت پایش هوشمند و دقیق و حل مشکلات پیش برویم.
وی افزود: مسؤولیت اصلی پایش هوشمند اراضی کشاورزی با یگان حفاظت است اما لازم است دیگر دفاتر ذیربط هم در این زمینه همکاری کنند.
این مقام مسؤول اضافه کرد: در زمینه پایش هوشمند میتوانیم از توانمندیهای سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شرکتهای دانشبنیان و دیگر سازمانها و دستگاههای ذیربط نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به این که واگذاری برخی از امور اجرایی مانند وظایف تبصره ۲ و اجرای احکام قطعی قضائی در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: واگذاری و برونسپاری وظایف سازمان باید با شرکتهایی باشد که آشنایی و تسلط لازم را برای ارائه خدمات باکیفیت داشته باشند.
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