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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

برای مسابقات قهرمانی جهان؛

بانوان تکواندوکار در رقابتهای انتخابی/ مشخص شدن ترکیب تیم ملی

بانوان تکواندوکار در رقابتهای انتخابی/ مشخص شدن ترکیب تیم ملی

ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان با برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کادر فنی تیم ملی تکواندو بانوان، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه بعد از مراسم افطار، رقابت‌های انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد. پس از پایان این رقابت‌ها و تشکیل جلسه فنی، ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان معرفی خواهد شد.

سعیده نصیری، مبینا نعمت زاده، غزل سلطانی، نگار اسماعیلی، تینا مدانلو، ناهید کیانی، مهلا مؤمن زاده، نرگس میرنوراللهی، کوثر اساسه، زینب اسماعیلی، ملیکا میرحسینی، زهرا پوراسماعیل و آناهیتا توکلی نفراتی هستند که در رقابت‌های انتخابی شرکت خواهند کرد.

بیست و ششمین رقابت‌های قهرمانی جهان باکو (G-14) هشتم تا ۱۴ خرداد ماه به میزبانی آذربایجان در شهر باکو برگزار می‌شود.

کد مطلب 5750333

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