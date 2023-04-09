بانوان تکواندوکار در رقابتهای انتخابی/ مشخص شدن ترکیب تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کادر فنی تیم ملی تکواندو بانوان، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه بعد از مراسم افطار، رقابت‌های انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد. پس از پایان این رقابت‌ها و تشکیل جلسه فنی، ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان معرفی خواهد شد.

سعیده نصیری، مبینا نعمت زاده، غزل سلطانی، نگار اسماعیلی، تینا مدانلو، ناهید کیانی، مهلا مؤمن زاده، نرگس میرنوراللهی، کوثر اساسه، زینب اسماعیلی، ملیکا میرحسینی، زهرا پوراسماعیل و آناهیتا توکلی نفراتی هستند که در رقابت‌های انتخابی شرکت خواهند کرد.

بیست و ششمین رقابت‌های قهرمانی جهان باکو (G-14) هشتم تا ۱۴ خرداد ماه به میزبانی آذربایجان در شهر باکو برگزار می‌شود.