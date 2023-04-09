به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام خبرنگاران متقاضی حضور در سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و همچنین رسانههای متقاضی دریافت غرفه در این نمایشگاه از امروز یکشنبه ۲۰ فروردین آغاز شد. این اقدام با هدف تعامل بهتر و بیشتر ستاد برگزاری نمایشگاه با اصحاب رسانه، برنامهریزی برای اطلاعرسانی دقیق، به لحظه و گسترده درخصوص رویدادهای نمایشگاه و همچنین ارائه خدمات لازم برای سهولت در انجام فعالیت اهالی رسانه صورت میگیرد.
کمیته روابط عمومی نمایشگاه ثبتنام اصحاب رسانه برای حضور در نمایشگاه را از الزامات فعالیت خبری رسانهها اعلام کرده و تلاش دارد این امکان را بستری مناسب و درخور برای فعالیت اصحاب رسانه قرار دهد. بنابراین هرگونه فعالیت رسانهای در نمایشگاه، منوط به ثبتنام در مهلت مقرر و دریافت مجوز از ستاد خبری نمایشگاه است.
براساس اعلام کمیته مورد اشاره، مهلت ثبتنام تا ۳۱ فروردین است و اینزمان قابل تمدید نخواهد بود. براساس این فراخوان، خبرنگاران هر رسانه میتوانند با تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز در نشانی https://survey.porsline.ir/s/mylZBpe و بارگذاری معرفینامه از رسانه محل فعالیت خود برای ثبتنام اقدام کنند. همچنین رسانههای متقاضی دریافت غرفه نیز میتوانند از طریق نشانی https://survey.porsline.ir/s/LWUI۷IF درخواست خود را ثبت کنند.
سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
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