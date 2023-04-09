به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام خبرنگاران متقاضی حضور در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همچنین رسانه‌های متقاضی دریافت غرفه در این نمایشگاه از امروز یکشنبه ۲۰ فروردین آغاز شد. این اقدام با هدف تعامل بهتر و بیشتر ستاد برگزاری نمایشگاه با اصحاب رسانه، برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی دقیق، به لحظه و گسترده درخصوص رویدادهای نمایشگاه و همچنین ارائه خدمات لازم برای سهولت در انجام فعالیت اهالی رسانه صورت می‌‎گیرد.

کمیته روابط عمومی نمایشگاه ثبت‌نام اصحاب رسانه برای حضور در نمایشگاه را از الزامات فعالیت خبری رسانه‌ها اعلام کرده و تلاش دارد این امکان را بستری مناسب و درخور برای فعالیت اصحاب رسانه قرار دهد. بنابراین هرگونه فعالیت رسانه‌ای در نمایشگاه، منوط به ثبت‌نام در مهلت مقرر و دریافت مجوز از ستاد خبری نمایشگاه است.

براساس اعلام کمیته مورد اشاره، مهلت ثبت‌نام تا ۳۱ فروردین‌ است و این‌زمان قابل تمدید نخواهد بود. براساس این فراخوان، خبرنگاران هر رسانه می‌توانند با تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز در نشانی https://survey.porsline.ir/s/mylZBpe و بارگذاری معرفی‌نامه از رسانه محل فعالیت خود برای ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین رسانه‌های متقاضی دریافت غرفه نیز می‌توانند از طریق نشانی https://survey.porsline.ir/s/LWUI۷IF درخواست خود را ثبت کنند.

سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت‌ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.