به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این مراسم معنوی از ساعت ۲۲ با قرائت دعای جوشن کبیر در مسجد دانشگاه تهران آغاز می‌شود و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده، مداحی و ذکر توسل حاج احمد نیکبختیان و کربلایی حامد فراهانی و قرائت قرآن کریم توسط استاد هادی موحد امین، استاد مهدی عادلی و استاد حسین رستمی ادامه پیدا می‌کند.

سخنرانی و احیاء شب‌های قدر در دانشگاه تهران از ساعت یک بامداد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین استاد عابدینی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی کرمی برگزار می‌شود.

حضور در مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر و عزاداری شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در دانشگاه تهران برای عموم آزاد است.