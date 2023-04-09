به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این مراسم معنوی از ساعت ۲۲ با قرائت دعای جوشن کبیر در مسجد دانشگاه تهران آغاز میشود و با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حسینزاده، مداحی و ذکر توسل حاج احمد نیکبختیان و کربلایی حامد فراهانی و قرائت قرآن کریم توسط استاد هادی موحد امین، استاد مهدی عادلی و استاد حسین رستمی ادامه پیدا میکند.
سخنرانی و احیاء شبهای قدر در دانشگاه تهران از ساعت یک بامداد با حضور حجتالاسلام والمسلمین استاد عابدینی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی و حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی کرمی برگزار میشود.
حضور در مراسم معنوی احیاء شبهای قدر و عزاداری شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در دانشگاه تهران برای عموم آزاد است.
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