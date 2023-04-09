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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

برگزاری مراسم در مسجد دانشگاه؛

برنامه مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر در دانشگاه تهران اعلام شد

برنامه مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر در دانشگاه تهران اعلام شد

برنامه مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر و عزاداری شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این مراسم معنوی از ساعت ۲۲ با قرائت دعای جوشن کبیر در مسجد دانشگاه تهران آغاز می‌شود و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده، مداحی و ذکر توسل حاج احمد نیکبختیان و کربلایی حامد فراهانی و قرائت قرآن کریم توسط استاد هادی موحد امین، استاد مهدی عادلی و استاد حسین رستمی ادامه پیدا می‌کند.

سخنرانی و احیاء شب‌های قدر در دانشگاه تهران از ساعت یک بامداد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین استاد عابدینی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی کرمی برگزار می‌شود.

برنامه مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر در دانشگاه تهران اعلام شد

حضور در مراسم معنوی احیاء شب‌های قدر و عزاداری شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در دانشگاه تهران برای عموم آزاد است.

کد مطلب 5750402

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