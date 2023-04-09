شرایط اجتماعی اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی دهد

فریدون عباسی نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون انرژی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه دولت و مجلس برنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت ندارد در این زمینه توضیح داد: تا کنون اطلاعیه از وزارت اقتصاد، شورای اقتصاد صادر نشده است همچنین بودجه سال ۱۴۰۲ که به تصویب رسید مسأله‌ای مبنی بر افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشد. ضمن آنکه وزیر نفت هم در خصوص گرانی بنزین صحبتی نکرده است.

به گفته این نماینده مجلس تا کنون مطلبی در رابطه با افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در دولت و در مجلس مطرح نشده است.

وی ادامه داد: قیمت تمامی کالاها به مرور زمان تغییر کرده است و ممکن است در آینده‌ای نا مشخص افزایش قیمت بنزین را پیش رو داشته باشیم که اتفاقی طبیعی است. زیرا زمانی که هزینه‌های تولید هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و دستمزد کارگر هم بالا می‌رود و اتفاقات دیگری در جامعه رخ می‌دهد و در مجموع قیمت تولید بالا می‌رود طبیعی است که قیمت بنزین هم افزایش پیدا کند.

عباسی اضافه کرد: کسانی که این شایعات را می‌سازند به دنبال آشوب هستند و دولت به این موضوع توجه دارد که افزایش حامل‌های انرژی می‌تواند بر بسیاری از کالاهای دیگر تأثیر گذار باشد اعم از حمل و نقل تا بخش تولیدات به همین دلیل برای این کار هنوز برنامه‌ای ارائه نشده است.

به گفته این نماینده مجلس در صورتی که دولت عزم افزایش قیمت حامل‌های سوخت را داشته باشد مجلس به نظام دستمزد کشور توجه می‌کند. زیرا اگر مردم بخواهند بیش از این در سختی و تنگنا قرار بگیرند تا پیشرفت اقتصادی صورت بگیرد پس از آن آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. مسائل فرهنگی بیش از آنچه اکنون آسیب دیده است.

وی در خاتمه اضافه کرد: فعلاً باید با همراهی یکدیگر مشکلات اقتصادی را حل کرده و پس از آن قیمت‌ها را شناور کنیم.

اگرچه این نماینده مجلس شایعه گرانی بنزین را به گردن افردی می‌اندازد که به دنبال آشوب هستند و ریشه آن را در تحریم‌ها می‌داند اما شهریار حیدری دیگر نماینده مجلس در رابطه با شایعات گرانی بنزین گفته بود: «اگر تیم تصمیم‌گیرنده دولت بخواهد مخفیانه تصمیمی بگیرد و قیمت بنزین را بالا ببرد و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، قطع به یقین مجلس با یک طرح سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند هم قیمت را به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با دولت داشته باشد.» تمامی این صحبت‌ها در حالی شده است که جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه هیئت دولت افزایش قیمت بنزین را قویاً تکذیب کرده بود.