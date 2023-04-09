به گزارش خبرگزاری مهر سردار احمدرضا رادان، در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب، اظهار داشت: در ابتدای حکم مسئولیت و فعالیت بنده در فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردم، وظیفه خود و همکارانم می دانم که دغدغه‌های مردم را شناسایی و بر اساس آن اقدام کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: موضوع مبارزه با سرقت، جمع آوری معتادان متجاهر و قاچاق کالا از مطالبات مردم و جزو اولویت‌های پلیس طی دو ماه پایانی سال گذشته بود که امسال نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در سال جاری موضوع کشف حجاب که یکی دیگر از دغدغه‌های مردم متدین، آحاد جامعه بود و حتی قوه قضائیه و دولت نیز طی ابلاغ‌هایی پیگیر آن بودند در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سردار رادان با بیان اینکه اگرچه در مرحله اول این گونه تصور نمی‌شود که یک مسئله اجتماعی است، گفت: ولی همه سر ریزهای اجتماعی به نوعی پیوند انتظامی هم پیدا می‌کنند بنابر این بایدها و نبایدهایی به دنبال خواهد داشت.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور عنوان داشت: بر این باور هستیم که بانوان عزیز ایران بانوانی عفیف و اخلاق محور هستند که به سلامت جامعه توجه دارند، چراکه سلامت جامعه در حفظ حجاب مناسب و در خور شأن آنهاست که بانوان عزیز آن را رعایت می‌کنند اما عده قلیلی هستند که از این موضوع غافل مانده و رفتاری غیر از این دارند، لذا انتظار داریم واحدهای فرهنگی هم به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند تا آن عده قلیل نیز متوجه این غفلت شوند.