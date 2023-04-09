انجام بیش از ۲۶۰۰ بازرسی از مراکز عرضه و توزیع بازار بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا مقدم حسینی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سال گذشته، ۲۷ پروانه استاندارد برای فرآورده‌های تولیدی شهرستان بروجرد صادر شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات کمیته علائم استان، در مجموع ۵۶ مورد صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی انجام گرفته است که از این تعداد، ۲۷ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی برای فرآورده‌هایی از قبیل شیرخشک، تاپینگ پیتزا، ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب، سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن، نمک خوراکی ید دار، آجر رسی، دستمال کاغذی، کاغذ توالت، بتن آماده، و … صادر شد.

رئیس اداره استاندارد بروجرد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۱۹۲ مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش کارشناسان انجام شد.

مقدم حسینی، گفت: هم چنین دو هزار و ۶۱۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع در سطح بازار شهرستان صورت گرفت.