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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

مدیرعامل هلال احمر گلستان:

۱۰۰ امدادگر به عزاداران شب‌های قدر در گلستان خدمات دهی می کنند

۱۰۰ امدادگر به عزاداران شب‌های قدر در گلستان خدمات دهی می کنند

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۱۰۰ امدادگر هلال احمر به روزه داران و عزاداران حاضر در مراسم شب های قدر در گلستان خدمات دهی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به منظور پوشش امدادی مراسم شب‌های قدر و ارائه خدمات به عزاداران و روزه داران، بیش از ۱۰۰ نفر از امدادگران، نجاتگران و اعضای جوانان و داوطلبان هلال احمر استان در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن از پیش اعلام شده در شهرستان‌ها حاضر و با برپایی ایستگاه سلامت نسبت به کنترل فشار خون و توزیع بروشورهای آموزشی اقدام می‌کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: ۱۰ دستگاه خودروی کمکدار سبک، چهار دستگاه آمبولانس و پنج دستگاه موتورلانس برای پوشش امدادی مراسم‌ها بکار گرفته خواهند شد و تمامی پایگاه‌های امدادونجات و شعب در شهرستان‌ها در آماده باش کامل قرار دارند.

وی گفت: بنا به پیش بینی جمعیت هلال احمر در خصوص ارائه آموزش همگانی به مردم در شب‌های ماه مبارک رمضان با استفاده از ظرفیت خانه‌های هلال، آموزش آشنایی با مخاطرات طبیعی و کمک‌های اولیه به صورت کوتاه، جزو دیگر برنامه‌های هلال احمر استان در شب‌های قدر است.

غریب آبادی ادامه داد: توزیع بسته‌های غذایی و غذای گرم با همکاری خانه‌های هلال و خیران و داوطلبان در قالب پویش هلال رحمت در طول ماه مبارک رمضان به ویژه شب‌های قدر انجام خواهد شد.

کد مطلب 5750555

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