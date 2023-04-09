به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به منظور پوشش امدادی مراسم شبهای قدر و ارائه خدمات به عزاداران و روزه داران، بیش از ۱۰۰ نفر از امدادگران، نجاتگران و اعضای جوانان و داوطلبان هلال احمر استان در مساجد، حسینیهها و اماکن از پیش اعلام شده در شهرستانها حاضر و با برپایی ایستگاه سلامت نسبت به کنترل فشار خون و توزیع بروشورهای آموزشی اقدام میکنند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: ۱۰ دستگاه خودروی کمکدار سبک، چهار دستگاه آمبولانس و پنج دستگاه موتورلانس برای پوشش امدادی مراسمها بکار گرفته خواهند شد و تمامی پایگاههای امدادونجات و شعب در شهرستانها در آماده باش کامل قرار دارند.
وی گفت: بنا به پیش بینی جمعیت هلال احمر در خصوص ارائه آموزش همگانی به مردم در شبهای ماه مبارک رمضان با استفاده از ظرفیت خانههای هلال، آموزش آشنایی با مخاطرات طبیعی و کمکهای اولیه به صورت کوتاه، جزو دیگر برنامههای هلال احمر استان در شبهای قدر است.
غریب آبادی ادامه داد: توزیع بستههای غذایی و غذای گرم با همکاری خانههای هلال و خیران و داوطلبان در قالب پویش هلال رحمت در طول ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر انجام خواهد شد.
نظر شما