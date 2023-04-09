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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «اسپاسم»

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «اسپاسم»

فیلمبرداری فیلم کوتاه «اسپاسم» به کارگردانی صحرا اسدالهی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «اسپاسم» به کارگردانی صحرا اسدالهی و تهیه کنندگی زاهد برزگر به پایان رسید.

این فیلم که تینو صالحی، نیما مظاهری، کاوه سوری و صحرا اسدالهی بازیگران آن هستند و به قلم نفیسه زارع و عاطفه صالحی به نگارش درآمده است، پس از پایان مراحل فنی آماده پخش در جشنواره های داخلی و بین المللی خواهد شد.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از مشاور پروژه: نفیسه زارع، مشاور کارگردان: جعفر مطلبی پور، مدیر فیلمبرداری: محسن حسینی، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، طراح صحنه: ریحانه اسماعیلیان، طراح لباس: نسیم زارعی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، مدیر تولید: سید محمد رضوی، زیرنویس: بونو الخاص، بهاربقایی، مدیر اجرایی: علی حاجیلو، دستیاران کارگردان: محمد اسماعیل زاده ها، معصومه پورنورام، برنامه ریز: ریحانه عرفانی، مجری طرح: محسن قاسمی، طراح پوستر: صحرا اسدالهی: علی غیبی، مدیر پروژه: حدیث یکتامنش، عکاس: نگین نصرتی، فیلمبردار پشت صحنه: معصومه سادات کاظمی، تیزر: جعفر مطلبی پور، امین رضا طرقی، پخش بین الملل: الهه گودرزی، مینروا فیلم.

کد مطلب 5750561
آروین موذن زاده

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