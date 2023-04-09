پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «اسپاسم»

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «اسپاسم» به کارگردانی صحرا اسدالهی و تهیه کنندگی زاهد برزگر به پایان رسید.

این فیلم که تینو صالحی، نیما مظاهری، کاوه سوری و صحرا اسدالهی بازیگران آن هستند و به قلم نفیسه زارع و عاطفه صالحی به نگارش درآمده است، پس از پایان مراحل فنی آماده پخش در جشنواره های داخلی و بین المللی خواهد شد.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از مشاور پروژه: نفیسه زارع، مشاور کارگردان: جعفر مطلبی پور، مدیر فیلمبرداری: محسن حسینی، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، طراح صحنه: ریحانه اسماعیلیان، طراح لباس: نسیم زارعی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، مدیر تولید: سید محمد رضوی، زیرنویس: بونو الخاص، بهاربقایی، مدیر اجرایی: علی حاجیلو، دستیاران کارگردان: محمد اسماعیل زاده ها، معصومه پورنورام، برنامه ریز: ریحانه عرفانی، مجری طرح: محسن قاسمی، طراح پوستر: صحرا اسدالهی: علی غیبی، مدیر پروژه: حدیث یکتامنش، عکاس: نگین نصرتی، فیلمبردار پشت صحنه: معصومه سادات کاظمی، تیزر: جعفر مطلبی پور، امین رضا طرقی، پخش بین الملل: الهه گودرزی، مینروا فیلم.