  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸

در قالب فیلم کوتاه؛

فیلمبرداری «بد فاز» تمام شد/ قصه‌ای ماجراجویانه

فیلمبرداری «بد فاز» تمام شد/ قصه‌ای ماجراجویانه

فیلم کوتاه «بد فاز» به کارگردانی مهرداد نونهال در مراحل فنی تولید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «بد فاز» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد نونهال که طی ۱۵ جلسه فیلمبرداری در شمال کشور ضبط شده است، به پایان رسید.

این فیلم کوتاه که قصه‌ای ماجراجویانه دارد، پس از پایان فیلمبرداری، در مراحل فنی تولید قرار دارد.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «بد فاز» آمده است: «دو دوست پس از اشتباهی که کردند درگیر ماجراهایی می‌شوند…»

نسترن نعمتی و آمیتا شیرانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختند.

عوامل فیلم کوتاه «بد فاز» عبارتند از تهیه‌کننده: میثم زرقانی، کارگردان مهرداد نونهال، مدیر فیلمبرداری: شاهین عراقی، مدیر صدابرداری: حامد شیرزاد، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار کارگردان: علیرضا حسنعلی، مدیر تولید میثم زرقانی، مدیر تدارکات: صابر ریاحی، همیار تدارکات: رضا زرقانی، مجری طرح: استودیو آرت کات، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.

کد مطلب 5750248
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها