به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «بد فاز» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد نونهال که طی ۱۵ جلسه فیلمبرداری در شمال کشور ضبط شده است، به پایان رسید.

این فیلم کوتاه که قصه‌ای ماجراجویانه دارد، پس از پایان فیلمبرداری، در مراحل فنی تولید قرار دارد.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «بد فاز» آمده است: «دو دوست پس از اشتباهی که کردند درگیر ماجراهایی می‌شوند…»

نسترن نعمتی و آمیتا شیرانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختند.

عوامل فیلم کوتاه «بد فاز» عبارتند از تهیه‌کننده: میثم زرقانی، کارگردان مهرداد نونهال، مدیر فیلمبرداری: شاهین عراقی، مدیر صدابرداری: حامد شیرزاد، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار کارگردان: علیرضا حسنعلی، مدیر تولید میثم زرقانی، مدیر تدارکات: صابر ریاحی، همیار تدارکات: رضا زرقانی، مجری طرح: استودیو آرت کات، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.