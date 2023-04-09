«چرخ» آماده نمایش شد/ در آرزوی دوچرخه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «چرخ» به نویسندگی و کارگردانی شیوا شجاعی که در پاییز سال ۱۴۰۱ مراحل فیلمبرداری خود را پشت سر گذاشته بود، حالا با پایان مراحل تدوین خود، آماده نمایش شد.
مصطفی شویکلو، مرتضی ربیعی، ملیکا کریمی، سهیل میرنجفیزاده، عرشیا غفوری، اهورا هدایتی، صالح کوهی کمالی، کسری ریوندی و محمدطاها منتظری بازیگران این اثر هستند.
«چرخ» روایتکننده قصه پسربچهای است که به دلیل شرایط مالی نامناسب خانواده، مجبور به کار است. او اشتیاق و آرزو داشتن یک دوچرخه را نیز در سر دارد.
از دیگر عوامل این فیلم کوتاه میتوان به تصویربردار و تدوینگر: سهراب حسینپور، صدابردار: حمیدرضا داییجانی، اصلاح رنگ و نور: نسترن برزگر، منشی صحنه: سارا احدی، طراح گریم: پریا لرستانی، آهنگساز: علیرضا آقابیگی، طراح پوستر: سیدمهدی موسوی و مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.
نظر شما