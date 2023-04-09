محرومیت ۵ ساله مدیرعامل تیم دشتستان از حضور در هندبال

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از عدم حضور تیم هندبال نخلستان دشتستان در دو دیدار لیگ برتر هندبال مردان در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۱، نشست کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در این باره تشکیل و رأی این کمیته به شرح زیر اعلام شد:

«در خصوص تخلف تیم هندبال باشگاه نخلستان دشتستان دایر بر عدم حضور در مسابقه لیگ برتر مقابل تیم هندبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و مقابل تیم هندبال باشگاه رعد پدافند البرز، این کمیته با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده وفق مواد ۵۵ و ۳۹ و ۴۰ آئین نامه انضباطی مصوب ۱۴۰۰ نتیجه هر دو مسابقه را ۱۰ بر صفر به نفع تیم هندبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تیم هندبال رعد پدافند البرز اعلام و باشگاه نخلستان دشتستان را از دور مسابقات خارج و به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی و سقوط به لیگ دسته دو محکوم می‌نماید.

همچنین آقای جلال الدین برزگر به مدت ۵ سال از هرگونه فعالیت در رشته ورزشی هندبال محروم خواهند شد و شهرستان دشتستان به مدت ۳ سال از تیم داری در رده‌های لیگ برتر و لیگ دسته یک محروم خواهند بود.

کمیته مسابقات مکلف است ضمن خروج نام باشگاه فوق از جدول مسابقات لیگ برتر سایر نتایج گذشته این تیم را از جدول مسابقات حذف و حضور این تیم را از ابتدای فصل کم لم یکن تلقی نماید. تمهیدا سایر باشگاه‌های لیگ برتری که ضمن حضور و هزینه‌کرد بابت بازی با تیم نخلستان دشتستان متحمل هزینه و ضرر گردیده‌اند، با ارائه اسناد و مدارک مثبته امکان رجوع به این کمیته را دارند.