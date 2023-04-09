  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

لایحه ارتقای امنیت زنان چه ویژگی‌هایی دارد؟

لایحه ارتقای امنیت زنان چه ویژگی‌هایی دارد؟

لایحه ارتقای امنیت زنان مجموعه قوانین حمایتی از بانوان است که امروز با رای اکثر نمایندگان مجلس تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار مجموعه قوانین حمایتی از بانوان در مجلس تصویب شد که در آن حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود.

این لایحه مهم که «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نام دارد، دارای ۵۱ ماده است و بررسی آن در صحن مجلس امروز صورت گرفت و با رأی اکثر نمایندگان تصویب شد.

برخی ویژگی‌های این لایحه مهم به شرح ذیل است؛

تسهیل فرایند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران، پژوهشگران و...

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود

جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و...

مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهاد کننده رابطه نامشروع با زن

تسهیل امور زنان در قوه قضائیه با توسعه و تقویت دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان

مجازات مردی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد

درمان رایگان زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی

اعطای تسهیلات کم بهره در جهت اشتغال زنان فاقد تمکن مالی

رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضائی و انتظامی به جرایم آسیبی علیه زنان

حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه

تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب پذیر

کد مطلب 5750686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 5
      پاسخ
      چه عجب این حکومت زن ستیز یه کاری واسه خانمها انجام داد
    • ایران اسلامی IR ۰۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درود بر مجلس و شورای اسلامی و ایران قوی را میتوانیم تشکیل دهیم
    • IR ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      واقعا اینهمه یکجانبه‌گرایی فکر کردید به نفع بانوان هست؟ چرا برای مردها با وجود مسئولیت مالی و اجتماعی بیشتر نصف این مزایا هم نیست؟ اینطوری کردید که وضع ازدواج اینه! اینهمه خیانت و طلاق زیاد شده و آدم عاقل و سالم سمت ازدواج نمیره.
    • سعیده IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      1 2
      پاسخ
      تصویب این لایحه باعث تاسفه خانم خزعلی و برخی نمایندگان مجلس دقیقا پیروی از تفکر باطل غرب رو در پیش گرفتن،غرب هم کارهارو کرد که الان رو به افول و نابودیه و از کرده خودشون پشیمون هستند فقط ظهور حضرت ولیعصر(عج)

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها