به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واگذاری و ساخت مسکن برای محرومین از اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه حساب ۱۰۰ هویت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، افزود: حساب ۱۰۰ پایه گذار بسیاری از اقدامات ارزشمند در بنیاد مسکن است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گیلان با اشاره جایگاه و پشتوانه مردمی حساب ۱۰۰، بیان کرد: حساب ۱۰۰ با پشتوانه حمایتی و کمک مردم برای خدمات رسانی و ساخت مسکن برای محرومین گام بر می‌دارد.

حجت الاسلام قربانپور ادامه داد: قرارگیری حمایت دولت و پشتوانه مردمی در کنار هم موجب تقویت حساب ۱۰۰ می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه خدمات حساب ۱۰۰ بلاعوض است، افزود: متولیان امر برای اقدامات حساب ۱۰۰ در گیلان نیازسنجی و برنامه ریزی کنند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه احداث، تکمیل و تجهیز مسکن محرومین در اولویت حساب ۱۰۰ است، گفت: خدمات حساب ۱۰۰ به افراد نیازمند و جزو دهک بندی یک تا ۵ تعلق می‌گیرد.

قربانپور از فعالیت انجمن خیران مسکن ساز حساب ۱۰۰ در گیلان خبر داد و بیان کرد: این انجمن با مشارکت‌های مردمی و خیرین مسکن ساز در راستای تأمین مسکن افراد کم درآمد و کمتر برخوردار فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: حساب ۱۰۰ در کنار سایر نهادهای خدمات رسان در راستای تأمین مسکن محرومین نقش هم پوشانی و هم افزایی دارد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گیلان از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از ردیف ملی برای حساب ۱۰۰ استان خبر داد و اضافه کرد: خیرین گیلان ۷۰۰ میلیون تومان نقد و ۳۰۰ میلیون تومان نقدی به حساب ۱۰۰ کمک کردند.