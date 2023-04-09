بازدید معاون وزیر ورزش ازتمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد، در پیست آیس باکس ادامه دارد.

مریم کاظمی پور معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان به همراه ناظریان رئیس فدراسیون اسکی با حضور در محل تمرینات این تیم، با ملی پوشان حاضر در اردو دیدار و گفتگو کرد.

مسابقات هاکی روی یخ زنان آسیا روزهای ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور ۱۶ تیم در تایلند برگزار خواهد شد که تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران برای نخستین بار در این مسابقات حضور خواهد داشت.

تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که سه سال از فعالیتش می گذرد، تمرینات خود را از اسفند سال گذشته در پیست آیس باکس ایران مال آغاز کرد که تمرینات این تیم تا زمان اعزام به تایلند هر روز برگزار خواهد شد.

ملی پوشان هاکی روی یخ ایران در سه سال فعالیت خود علاوه بر برگزاری تمرینات منظم، در دو تورنمنت بین المللی نیز حضور داشتند که در مسابقات کاپ امارات با وجود پیروزی برابر همه رقیبان خود، فینال را به تیمی از روسیه واگذار کردند و نایب قهرمان شدند.

هاکی بازان ایران در نخستین دوره مسابقات کشورهای اسلامی نیز که به میزبانی تاتارستان برگزار شد برابر تیم های عربستان، امارات و بحرین به پیروزی رسیدند اما در دیدار فینال برابر نماینده تاتارستان که از بازیکنان روس بهره می برد در ضربات پنالتی شکست خوردند و نایب قهرمان شدند.

تیم ملی هاکی روی یخ ایران بعد از این دو تورنمنت، برای نخستین بار به مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت در تایلند برگزار می شود اعزام خواهد شد و یکی از شانس‌های رفتن روی سکوی این دوره از مسابقات است.

ملی پوشان هاکی ایران در این دوره از مسابقات با تیم های قرقیزستان، هند، کویت، سنگاپور، تایلند، امارات و مالزی رقابت خواهند کرد.