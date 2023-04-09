به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که درب‌های حرم ابراهیمی در شهر الخلیل به مدت ۲ روز به روی نمازگزاران فلسطینی بسته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «غسان الرجبی» مدیر مسجد ابراهیمی تصریح کرد: ارتش اسرائیل مسجد ابراهیمی را به روی فلسطینیان بسته و به روی شهرک‌نشینان گشوده‌ است.

الرجبی گفت: اسرائیلی‌ها این تصمیم را به منظور برگزاری عید «پسح» یهودیان از شامگاه شنبه تا شامگاه دوشنبه اتخاذ کرده‌اند.

طبق این گزارش؛ تمامی کارکنان فلسطینی این مسجد نیز حق ورود به آن را نداشته و سیل عظیمی از جمعیت شهرک‌نشینان صهیونیست به سمت حرم ابراهیمی در حال شکل‌گیری است.

از سوی دیگر عارف جابر فعال فلسطینی به آناتولی اعلام کرد: ارتش اسرائیل از صبح یکشنبه اقدام به ایجاد موانع نظامی در اطراف مسجد و اعمال محدودیت علیه ساکنان فلسطینی کرده است.

وی احتمال داد که ده‌ها شهرک نشین از کرانه باختری رهسپار حرم ابراهیمی شوند.