جذب ۵۵۰ حامی در طرح اکرام ایتام

جلیل قدیمی در حاشیه برگزاری جشن رمضان در اردبیل و در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چهار روز گذشته با محوریت ثبت نام حامیان جدید برای طرح اکرام ایتام و محسنین و جمعآوری کمکهای مردمی برای برپایی سفرههای احسان در این شبهای مبارک جشن رمضان را در محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار کردیم که با استقبال گرم اهالی اردبیل روبرو شد.
وی میزان کمکهای مردمی برای اطعام نیازمندان، برپایی سفرههای افطاری و توزیع بستههای معیشتی را به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این بوده تا جامعه هدف کمیته امداد از این بستههای معیشتی و یا سفرههای ساده افطاری بهره مند شوند.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل از جذب ۵۵۰ حامی جدید در حمایت از ایتام و محسنین خبر داد و بیان کرد: در گام نخست ۱۰ میلیون تومان کمک و واریزی حامیان را به حساب ایتام در روزهای اخیر شاهد بودیم.
قدیمی ادامه داد: با پایان جشن رمضان از امشب همکاران ما در قالب ایستگاههای جلوی مصلی اردبیل و سایر اماکن مذهبی و دینی تلاش میکنند تا جذب حامیان را انجام دهند.
وی اضافه کرد: از طریق مراکز نیکوکاری نیز قرار شده تا دو هزار و ۴۰۰ حامی جدید جذب شده و از طریق سایت کمیته امداد نیز جذب حامیان مورد توجه خواهد بود.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: ما از طریق شماره تلفن ۳۳۷۴۶۲۰۰ آماده پاسخگویی مستقیم در طول سال برای جذب حامی هستیم و راهنمایی لازم را برای خیرین انجام میدهیم.
فعالیت مراکز دارای مجوز در جمعآوری فطریه
قدیمی اظهار کرد: همزمان با عید فطر کمیته امداد به عنوان دبیرخانه زکات استان اردبیل نسبت به جمعآوری فطریه اقدام میکند و اهالی استان میتوانند از طریق مراکز نیکوکاری در محلات و پایگاههای سطح شهر و روستاها فطریه خود را در پایان ماه مبارک رمضان پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی امور اجتماعی استانداری اردبیل و نامهای که از سوی وزارت کشور ارسال شده قرار است تنها مؤسسات و مجموعههای خیریه اقدام به جمعآوری فطریه مردم کنند که سال گذشته گزارشی از فعالیت خود را به شورای زکات ارائه کرده باشند.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: با هماهنگی دبیرخانه شورای زکات استان اردبیل به مؤسسات خیریه که گزارش خود را در سال گذشته ارائه نکرده اند مجوزی برای جمعآوری فطریه در روز عید فطر داده نخواهد شد.
قدیمی بیان کرد: در استان اردبیل ۱۵۴ مرکز نیکوکاری، بیش از ۶۶ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد را مورد مساعدت و پشتیبانی قرار میدهند که عملکرد مالی آنها در سال گذشته مساعدت ۷۷۳ میلیارد ریالی بوده است.
وی با قدردانی از همکاری مراکز نیکوکاری در برگزاری جشن رمضان امسال افزود: این مراکز بازوان توانمند کمیته امداد هستند و ما از ظرفیت این مجموعههای مردمی به ویژه تسهیل گران عرصه اشتغال و خودکفایی و مجموعههای خدوم در این مراکز بهره می بریم تا اهداف نهاد انقلابی کمیته امداد به شایستگی تحقق یابد.
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