۸ میلیارد تومان کمک در طرح «قرض ماندگار» در گیلان

سید مجتبی جلالی‌پور در حاشیه میز خدمت جهادی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و تبریک دهه کرامت با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت رسیدگی به معیشت اقشار کم‌برخوردار، اظهارکرد: تمامی برنامه‌های حمایتی کمیته امداد در جنگ رمضان در راستای عمل به این رهنمودها و تقویت جریان خدمت‌رسانی در قالب قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی ایران همدل، به خانواده‌های کم برخوردار اجرا شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان با بیان اینکه خدمت‌رسانی به محرومان از اولویت‌های اصلی نظام اسلامی است،افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه معیشت، اشتغال، مسکن و حمایت‌های فوری،با هدف تحقق همین منویات و افزایش سطح رفاه خانواده‌های تحت حمایت دنبال شده است.

۸۰میلیاردتومان کمک مردمی از محل فطریه، زکات و کفارات

جلالی‌پور با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای زکات در کمیته امداد مستقر است، گفت: این نهاد در ماه رمضان باجمع‌آوری فطریه، زکات وکفارات، خدمات گسترده‌ای را برای تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کمک‌های مردمی از محل فطریه، زکات و کفارات تأمین شده است، افزود: تنها در این بخش طی سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد تومان جمع‌آوری شد که به‌صورت هدفمند و بدون اتلاف زمان میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

مشارکت ۱۲۸ میلیارد تومان مردم خیّر در پویش کرامت رمضان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان با اشاره به مشارکت گسترده مردم در طرح‌های ماه رمضان، اظهارکرد:در مجموع ۱۲۸ میلیارد تومان کمک مردمی در قالب بسته‌های معیشتی، غذای گرم، افطاری ساده و سایر خدمات حمایتی توزیع شده است.

وی افزود: این حجم از کمک‌رسانی نتیجه هم‌افزایی خیران، گروه‌های مردمی، مراکز نیکوکاری، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج بوده و نشان می‌دهد مردم گیلان در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همواره پیشگام هستند.

پرداخت مستمری با افزایش ۴۰ درصدی و بدون تأخیر

جلالی‌پور با اشاره به اقدامات حمایتی این نهاد در جنگ رمضان، گفت: در ذیل قرارگاه خدمت‌رسانی ایران همدل، مستمری مددجویان با افزایش۴۰درصدی و بدون هیچ‌گونه تأخیر پرداخت شد که نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های تحت حمایت داشت.

وی با بیان اینکه این افزایش مستمری با هدف جبران بخشی از فشارهای اقتصادی صورت گرفته است،افزود: پرداخت کامل و به‌موقع این افزایش، موجب آرامش خاطر خانواده‌های تحت پوشش شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)گیلان با اشاره به مشارکت مردمی در طرح‌ قرض ماندگار، اظهار کرد:در قالب «خدمت ارزشمند قرض ماندگار» نیز ۸ میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری شد که این مبالغ در حوزه‌های معیشتی، درمانی، مسکن و حمایت‌های ضروری هزینه شده است.

وی تصریح کرد: این طرح با همکاری گروه‌های جهادی، خیران و مراکز نیکوکاری اجرا شد و بخش مهمی از نیازهای فوری خانواده‌های کم‌برخوردار را پوشش داد.

جلالی‌پور با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد،گفت: در بخش تسهیلات اشتغال، این نهاد حمایت‌های گسترده‌ای را برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد، خانگی و کارآفرینی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه هدف از این تسهیلات توانمندسازی پایدار خانواده‌هاست، گفت: نظارت بر اجرای طرح‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا اشتغال ایجادشده به درآمد پایدار منجر شود.

شناسایی و حمایت از ۸ هزار خانوار جدید

مدیرکل کمیته امدادامام‌خمیمی(ره) گیلان با اشاره به پایش‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی، اظهار کرد: ۸هزار خانوار تازه شناسایی‌شده طی سال گذشته تحت پوشش کمیته امداد قرارگرفتند و خدمات حمایتی برای آنان برقرار شد.

وی با بیان اینکه این خانوارها از خدمات معیشتی، درمانی، حمایتی و طرح‌های توانمندسازی بهره‌مند می‌شوند، گفت: تلاش شده است هیچ خانواده نیازمندی از چرخه خدمات جا نماند.

جلالی‌پور با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مردمی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کمک‌ها از طریق مراکز نیکوکاری محلات و گروه‌های جهادی به دست خانواده‌های نیازمند رسیده است.

وی تأکید کرد: مشارکت مردمی در ماه رمضان امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این همراهی پشتوانه مهمی برای تقویت برنامه‌های حمایتی کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با قدردانی از مردم و خیران استان گفت: برنامه‌های حمایتی کمیته امداد در طول سال ادامه دارد و توسعه طرح‌های معیشتی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی در دستورکار قرار گرفته تا سطح رفاه و پایداری اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت افزایش یابد.