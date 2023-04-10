تحول در نحوه جذب و کارایی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران

محمود کمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح دانشگاه تهران برای تحول آموزشی اظهار کرد: در دانشگاه تهران یک شورا تحت عنوان شورای سیاستگذاری تحول آموزشی تشکیل شده است که زیر نظر رئیس دانشگاه تهران بوده و وی در همه جلسات شرکت می‌کند.



معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: در این شورا آیین نامه هایی که باید در دانشگاه تهران در راستای تحول آموزشی، عملیاتی و اجرایی شود، بررسی و تصویب می شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت علوم چند اتاق فکر تشکیل داده و یکی از آنها اتاق فکر آموزش هدفمند نام دارد که بنده نیز مسئولیت آن را برعهده دارم، گفت: طرح تحول آموزشی، آیتم های مختلفی را ارزیابی و بررسی می کند مثل اینکه فارغ التحصیل ما تا چه اندازه کارا است و به درد بازار کار و رفع نیازهای کشور می خورد یا نه و از طرف دیگر تا چه اندازه در دنیا حرفی برای گفتن دارد؛ یعنی هر دو جنبه تحول و قوت علمی در سطح بین المللی و هم داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.



کمره ای ضمن بیان این مطلب که یکی از ریشه‌های اصلی طرح تحول آموزشی، مهارت گرایی و توسعه مهارت های فارغ التحصیلان است که به روش های مختلفی باید اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: برخی‌ها تصور می‌کنند که اگر قرار باشد به مهارت افزایی توجه شود، مفهومش رها کردن فعالیت های بنیادی و علمی و فاصله گرفتن از لبه های علم و تکنولوژی در دنیا است، در حالی که کاملاً بر عکس است و اگر بخواهیم به مهارت افزایی توجه کنیم باید مهارت در آموزش را طوری در نظر بگیریم که فرد بتواند یافته‌های علمی خود را هرچه زودتر به کاربرد تبدیل کند و بتواند از آنچه که موجود است، بهترین استفاده را بکند، ضمن اینکه پژوهش های بنیادی را حفظ کند و در لبه های تکنولوژی دنیا پیش برود.



وی بیان کرد: در همین راستا دانشگاه تهران اقداماتی را شروع کرده تا پایان نامه ها بیشتر کاربردی شوند و بیشتر از قبل به سمت رفع نیازهای کشور سوق پیدا کنند و در جهت توسعه علمی و تحول علمی پیش روند. همچنین حمایت از پایان نامه ها را ۵ تا ۱۰ برابر با حمایت مالی افزایش داده‌ایم. از سوی دیگر نحوه بررسی پروپوزال ها تا تصویب و اجرا بازنگری می شوند.



معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از پایه های طرح تحول آموزشی، هیات علمی و دیگری دانشجو و ساختار و سازمان و امکانات کاری است. ما الان در بحث مربوط به جذب هیات علمی بیشتر از ۵۰ دانشگاه درجه یک دنیا را مطالعه کردیم که آنها در جذب چه پارامترهایی برایشان اهمیت دارد. البته ما در کشور خودمان پارامترهای خاصی در حوزه های مختلف داریم که با لحاظ کردن اینها، بررسی شاخص های جذب هیات علمی در دانشگاه های برتر دنیا را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم. می خواهیم بدانیم دانشگاههای موفق دنیا در دستاوردهای علمی و توسعه تکنولوژی به چه پارامترهایی توجه دارد.



کمره ای گفت: در دانشگاه تهران تا حدود زیادی پارامترها مشخص شده اما هنوز جمع بندی نشده است.



معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بنابراین طرح تحول آموزشی در دانشگاه تهران، تحول در نحوه جذب و کارایی اعضای هیئت علمی، پذیرش دانشجویان و نحوه کار با دانشجویان و تحول در برنامه درسی را شامل می‌شود. به طور مثال وزارت علوم تاکید کرده است که رشته های دوره کارشناسی حداقل ۱۵ واحد عملی (ارتباط با صنعت) داشته باشد که مد نظر قرار می گیرد.