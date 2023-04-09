بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اعضای هیأت انتخاب و داوری جشنواره منطقهای سینمای جوان بوشهر-خلیج فارس همزمان با عکاسان راهیافته به رقابت این رویداد معرفی شدند.
اعلام اعضای هیأت داوری بخش عکس
ساتیار امامی، احسان مهدیان و محمد یوسفی هنرمندان باسابقهای هستند که عکسهای متقاضی حضور در شصتوششمین جشنواره منطقهای سینمای جوان بوشهر-خلیج فارس را انتخاب کرده و آثار راهیافته به رقابت این بخش را داوری میکنند.
ساتیار امامی؛ ساتیار امامی متولد ۱۳۵۴ در بندر گز و دارای مدرک دیپلم گرافیک و کارشناسی عکاسی است.
وی عکاس خبری و سینما، کارگردان و تهیهکننده مستند، عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، سه دوره عضو هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری و چند رسانهای گیتی تصویر، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تصویرسازان دیار کیش، عکاس هفتهنامه تماشاگران، روزنامه انتخاب، خبرگزاری فارس، دبیر گروه عکس ضمیمه ایرانشهر روزنامه همشهری، روزنامه کارگزاران، روزنامه جام جم، مجله نسیم، مجله سینمایی ۲۴ همشهری و برخی از مجلات خبری و غیرخبری، دبیر فیلم و تدوین واحد چند رسانهای روزنامه همشهری، داور و برگزارکننده جشنوارههای عکاسی و دو دوره مدیر جشنواره عکس سالانه میکا در جزیره کیش بوده است.
داور دوازدهمین و چهاردهمین دوره عکس خبری سایت دوربین. نت، داور بخش عکس پنجمین جشنواره تئاتر شهر و خیابانی، داور جشنواره ملی عکس در راه مدرسه در شهر اصفهان، داور دومین جشنواره عکس فردوس، داور نخستین جشنواره رسانههای سراسری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و…، از جمله تجربههای امامی در عرصه داوری است.
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بخش عکس برای فیلم سینمایی «بغض» به کارگردانی رضا درمیشیان در سیویکمین جشنواره فیلم فجر، نامزد بهترین کارگردانی و فیلم برای مستند «شرح یک عکس» در یازدهمین جشنواره فیلم حقیقت، دریافت لوح سپاس و تندیس چهارمین جشنواره نوشتار سینمایی برای مجموعه عکسهای مطبوعاتی و سینمایی، لوح افتخار و نشان دهمین نمایشگاه دوسالانه عکس ایران برای عکس اعدام بیجه، دریافت لوح سپاس برای مجموعه عکس در یازدهمین جشنواره مطبوعاتی ایران، دریافت لوح تقدیر برای مجموعه عکس دهمین جشن تصویر سال ایران، دریافت لوح سپاس در پنل آموزشی ادیتوریال عکس در همایش ده روز با عکاسان ایران و دریافت لوح سپاس مرور آثار در دومین سالانه عکس استان کرمان، از جمله جوایز و افتخارات امامی است.
احسان مهدیان؛ احسان مهدیان متولد ۱۳۴۷ در ارومیه و دانشآموخته رشته سینما در گرایشهای عکاسی و فیلمبرداری، در حدود ۴ دهه فعالیت هنری خود، عکاسی، تدوین بیش از ۵۰ فیلم کوتاه داستانی و مستند و همچنین فیلمسازی، فیلمبرداری و عکاسی فیلمهای کوتاه را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.
شروع فعالیت هنری او از سال ۱۳۶۵ با گذراندن دورههای آموزش فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر ارومیه، فیلمبرداری، تصویربرداری و تدوین بیش از ۵۰ فیلم کوتاه مستند و داستانی، حضور در بیش از ۴۰ نمایشگاه عکس ملی و بینالمللی و برپایی ۹ نمایشگاه عکس انفرادی همراه بوده است.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان آذربایجان غربی، مدرس عکاسی و فیلمبرداری، عضو هیأت انتخاب و داوری جشنوارههای فیلم و مسابقات عکاسی استانی، منطقهای و ملی، از جمله مسؤولیتهای این هنرمند است که جوایز متعددی در بخش عکاسی، فیلمبرداری و تدوین کسب کرده است.
محمد یوسفی؛ محمد یوسفی متولد ۱۳۵۶ در بوشهر و دارای مدرک کاردانی حرفهای مدیریت امور فرهنگی هنری و کارشناسی ارتباط تصویری است.
وی مدرس و مدیر گروه رشته عکاسی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردوس نیکان لیان، مؤسس و عضو هیأت مؤسس انجمن عکاسان استان بوشهر، عضو هیأت مدیره انجمن عکاسان استان بوشهر در دوره اول، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مرکز فرهنگی آموزشی مهارتی فرتور گران لیان، مدیر و صاحب امتیاز نگارخانه فرتورگران، کارآفرین برتر رشته فرهنگ و هنر در بخش آموزش عکاسی از دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر سال ۱۳۹۷، دبیر جشنواره عکس روز بوشهر، داوری جشنواره عکس روز بوشهر، داور جشنواره عکس عمار، برگزاری نمایشگاه بینالمللی با عنوان «راز» در گالری معینالدین دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه اسلامی علیگر هند، برگزاری ورکشاپ تخصصی عکس با عنوان «نگاه شخصی در عکاسی» در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه اسلامی علیگر هند، برگزاری نمایشگاه عکس از ورزش قایقرانی به عنوان قایقرانی دراگون بت، برگزاری نمایشگاه عکس دیار من بوشهر در شهرستان جلفا آذربایجان شرقی سال ۱۳۹۶ به عنوان مجری نمایشگاه، برگزاری نمایشگاه عکس دیار من بوشهر در شهر تبریز سال ۱۳۹۶ مجری و برگزار کننده اولین اکسپوی عکس بوشهر با عنوان «پرنگ افتو» بوده است.
قدردانی شده توسط هیأت داوران ششمین جشنواره کشوری عکس آبرنگ مشهد ۱۳۸۴، قدردانی شده توسط هیأت داوران اولین جشنواره کشوری عکس کودک و معنویت تهران ۱۳۸۵، دیپلم افتخار و مقام دوم جشنواره منطقهای انجمن سینمای جوان منطقه ۳ کشور، ملایر همدان ۱۳۸۹ و همچنین رتبه نخست بخش آماتور جشنواره ملی عکس تعاون ۱۳۹۰، بخشی از جوایز و افتخارات این هنرمند است.
اعلام عکسها و عکاسان راه یافته به جشنواره
بر این اساس، ۲۹ عنوان عکس و سه مجموعه عکس به شصتوششمین جشنواره منطقهای سینمای جوان بوشهر- خلیج فارس راه یافتهاند و اسامی عکاسان راهیافته به این بخش از جشنواره به شرح زیر است:
«دودی»، «ماهیهای قرمز»، «سلام آقاجان» و «چوپان»؛ عکاس: حمیدرضا بازرگانی از زنجان
«زمستان»، «کرونا در خانواده» و «خط پایان»؛ عکاس: محمدرضا بهمرام از تبریز
«دور اما نزدیک» و «مراسم تشییع پیکر علامه حسنزاده آملی»؛ عکاس: کیوان جعفری از ساری
«جشن شب یلدا»؛ عکاس: سودابه سلیمانی از مشگینشهر
«پرواز خاطرهها»؛ عکاس: فریبا شفیعی از تهران
«اسکله»؛ عکاس: اکبر شکوه از تنگستان
«حد مجاز»؛ عکاس: قاسم شیشهگری از تهران
«سگدانی»، «تفنگهای خالی»، «آرامش» و «زندگی رنگ است»؛ عکاس: جمشید فرجوندفردا از بیجار
«رنگرزی سنتی»؛ عکاس: سعید قاسمی از اهر
«نخلستان»؛ عکاس: سیما کشاورزی از برازجان
«عید دیدنی بزرگترها» و «شادمانی»؛ عکاس: داود کهن ترابی از کرج
«به لطف خدا»؛ عکاس: علیرضا مختاری از کرج
«دیوار آرزو»، «مسیر عاشقی» و «رطب»؛ عکاس: نسرین نوایی از اردبیل
«کودک کار»، «انتظار آبی»، «عروس بران» و «خرید عید»؛ عکاس: مهدی ویسانیان از خلخال
همچنین مجموعه «مرثیهای برای مهاجران» از عکسهای کیوان جعفری از ساری، «پایان چشم انتظاری مادر» از عکسهای داود کهن ترابی از کرج و «مرکب عشاق» از عکسهای نسرین نوایی از اردبیل، سه مجموعه عکس راهیافته به شصتوششمین جشنواره منطقهای سینمای جوان بوشهر- خلیج فارس است.
شصتوششمین جشنواره منطقهای سینمای جوان بوشهر–خلیج فارس، ۵ تا ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ بهمیزبانی انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر بوشهر و بهدبیری عبدالرحیم افروغ در شهر بوشهر برگزار میشود.
نظر شما