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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۱۲

طی جلسه ای؛

مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر آبعلی اعلام شد

مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر آبعلی اعلام شد

دماوند- مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر آبعلی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه ستاد برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرداری آبعلی و با حضور مسئولین ادارات، مدیران مدارس، امام جماعت مسجد جامع شهر، امنای مساجد و معتمدین شهری، برگزار شد.

گفتنی است که در این جلسه مقرر شد، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سایر شهرها با دعوت از آحاد شهروندان فهیم و ولایت مدار شهر آبعلی رأس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۵ فروردین ماه انجام شود.

لازم به ذکر است که مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در آبعلی از میدان ولایت (سه راهی آبعلی) به مسیر بلوار امام خمینی (ره) و در نهایت محل استقرار جایگاه جنب اورژانس شهید محمد میرزایی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5750966

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