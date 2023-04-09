ناکامی سودجویان در روستای «ارسطو»صفادشت/ ۴۹ بنای غیرمجاز تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از تخریب بناهای غیرمجاز در بخش صفا دشت خبر داد و گفت: صبح امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه در راستای اجرای دستور رئیس دادگاه بخش صفادشت و به منظور حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، ۴۹ بنای غیرمجاز که قرار بود به ویلای های لاکچری تبدیل شود، تخریب شد.

وی با بیان اینکه، خط قرمزی در این رابطه وجود ندارد و تمام مسئولان ارشد شهرستان به ویژه فرماندار و مسئولان محترم قضائی بر مقابله با چنین ساخت و سازهایی تاکید داشته اند، عنوان داشت: به سودجویان و تعرض کنندگان به زمین‌های زراعی و کشاورزی هشدار می‌دهیم، دوره مماشات با این افراد منفعت طلب به پایان رسیده، هرگونه بنای غیرمجاز در اراضی زارعی و کشاورزی را در ابتدای امر ساخت تخریب خواهیم کرد.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان ملارد با بیان اینکه نیروهای گشتی جهاد به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرستان حضور دارند، اظهار داشت: مردم شریف شهرستان هرگونه تخلف در زمین‌های اشاره شده را طی تماس با شماره ۱۳۱ حفاظت اراضی کشاورزی در میان بگذارند.