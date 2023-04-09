به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته پانزدهم لیگ برتر هندبال مردان ایران یکشنبه شب ۲۰ فروردین ماه با برگزاری چهار دیدار دنبال شد که در مهم‌ترین دیدار این هفته فولاد مبارکه سپاهان اصفهان مقابل تیم پیکان خراسان به میدان رفت و با نتیجه ۳۶ بر ۲۹ به پیروزی رسید تا به صدرنشینی خود در جدول رده‌بندی ادامه دهد.

در دیگر دیدار مهم این هفته تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در دیدار خارج از خانه به مصاف زاگرس رفت و با نتیجه ۳۸ بر ۳۴ پیروز شد و در جایگاه دوم باقی بماند.

* رعد پدافند البرز و صنعت مس کرمان نیز به مصاف یکدیگر رفتند و صنعت مس با نتیجه ۳۶ بر ۲۶ موفق به کسب پیروزی شد.

* پرواز هوانیروز اصفهان میزبان گیتی پسند اصفهان در هفته پانزدهم لیگ برتر بود و با نتیجه ۲۸ بر ۳۶ مغلوب شد.

نتایج کلی هفته پانزدهم لیگ برتر هندبال مردان ایران به شرح زیر است:

* پرواز هوانیروز اصفهان ۲۸ - گیتی پسند اصفهان ۳۶

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۳۷ - پیکان خراسان ۲۹

* رعد پدافند البرز ۲۶ - صنعت مس کرمان ۳۶

* زاگرس اسلام آباد ۳۴ - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۳۸

شایان ذکر است، تیم‌های زغال سنگ طبس و نفت و گاز گچساران روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ساعت ۱۹ به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین با اعلام رسمی کمیته انضباطی فدراسیون مبنی بر حذف تیم نخلستان دشتستان از جدول لیگ و سقوط این تیم به لیگ دسته دوم، جدول رده‌بندی لیگ در این هفته با ۱۱ تیم اعلام می‌شود. هم اکنون تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و مس کرمان به ترتیب در رده‌های اول تا سوم رتبه‌بندی لیگ برتر مردان قرار دارند.