برگزاری مسابقات سراسری قرآن ویژه داوطلبان هلال احمر خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی؛ محمد علی کاوسی بیان کرد: مسابقات قرآن کریم، نهجالبلاغه و احکام ویژه کارکنان، امدادگران و داوطلبان هلال احمر با شعار خدمت، صلح و دوستی برگزار میشود.
وی تقویت روحیه معنوی در راستای اجرای اهداف بشردوستانه و ترویج فرهنگ صلح و نوع دوستی با تکیه بر مفاهیم الهی و متعالی قرآن کریم را از اهداف برگزاری این مسابقات دانست و افزود: ترویج فرهنگ غنی قرآنی ونهج البلاغه، شناسایی و تکریم چهرههای قرآنی و لبیک به منویات رهبری پیرامون تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات است.
حسینی بیان کرد: حفظ سوره یاسین، حفظ یک جز قرآن کریم، حفظ سه جز قرآن کریم، حفظ پنج جز قرآن کریم، حفظ ۱۰ جز قرآن کریم، حفظ ۱۵ جز قرآن کریم و حفظ کل قرآن کریم از رشتههای این مسابقه در بخش حفظ است.
وی ادامه داد: رشته ترتیل از سوره یاسین برای خواهران و رشته ترتیل از سوره یاسین و رشته تحقیق از سوره انبیا برای برادران از دیگر بخشهای این مسابقه است.
کاوسی تفسیر قرآن با محوریت سوره یاسین در بخش تفسیر و ترجمه و شرح نامه امام علی (ع) به امام حسین (ع) با محوریت نامه ۳۱ در بخش نهجالبلاغه را از دیگر رشتههای این مسابقات عنوان کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: این مسابقات طی دو مرحله آغاز شده و تا ۱۰ اردیبهشت سال جاری برگزار میشود و در نهایت از هر رشته یک نفر جهت مسابقات کشوری به دبیرخانه مسابقات اعلام خواهد شد.
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