شهید صیاد تربیت یافته مکتب امام خمینی(ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بیست و چهارمین سالگرد شهادت سپهبد صیاد شیرازی که در مسجد النبی (ص) شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شهید صیاد شیرازی ماحصل تربیت مکتب امام خمینی (ره) بود که اعتقاد به حاکمیت روحیه ایمان در بین کارکنان ارتش داشت.

وی افزود: شهید صیاد شیرازی در سرزمین کفر هم مبلغ دین اسلام بود و به مسائل دینی توجه و اهتمام ویژه ای داشت.

مشاوره فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: از دکترین شهید صیاد شیرازی در رابطه با ارتش اعتقاد به حاکمیت روحیه ایمان در طریقت دین اسلام در بین کارکنان ارتش بود.

پورشاسب بیان کرد: طرح ریزی عملیات‌های بزرگ فتح المبین، طریق القدس، رمضان و محرم نشان از نبوغ نظامی و فکری شهید صیاد دارد.

وی ادامه داد: در انسجام و اتحاد بین ارتش و سپاه بسیار مصر و مصمم بود و از تفرقه و نفاق که خواسته دشمن بود به طور جد جلوگیری می‌کرد.