به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در حاشیه اولین جلسه شور عمومی بازرسی‌کل، در تشریح بخش دوم اولویت‌های مأموریتی و کاری بازرسی کل در سال ۱۴۰۲ بر لزوم راه اندازی کارگروه‌های تخصصی تحت عنوان "میزهای تخصصی" تاکید کرد.

سردار معصوم بیگی با تاکید بر لزوم ارتقا و بهبود مأموریت‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای بازرسی گفت: بر این باور هستیم نیروی انسانی متخصص و ماهر باعث پیشرفت سازمان و افزایش بهره وری بهینه از امکانات و منابع سازمان می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با فعال شدن کارگروه‌های تخصصی تحت عنوان "میزهای تخصصی" در سال ۱۴۰۲، علاوه بر شناسایی و بررسی مسائل کلان و راهبردی بازرسی، فرهنگ حرفه‌ای گرایی، شایسته سالاری، یادگیرندگی و دانایی محوری نیز در بازرسی کل و رده‌های تابعه از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد و بازرسی به عنوان یک مرجعِ صاحب نظر و قابل قبول از سطح بازرسی عمومی به سطح بازرسی تخصصی‌تر ارتقا خواهد یافت.

رئیس بازرسی‌کل فراجا از جمله اقدامات مؤثر بازرسی کل در سال گذشته را که نقش مهمی در ارتقا انگیزه خدمتی و کاری جامعه بازرسی ایفا کرد، اجرای طرح سطح بندی بازرسان برشمرد و گفت: ارزیابی دانش و مهارت بازرسان توسط تیم کارشناسی، انجام چندین مرحله مصاحبه تخصصی و در نهایت رونمایی از طرح سطح بندی و نشان بازرسان فراجا توسط سردار فرمانده کل انتظامی کشور، بیانگر اهمیت و جایگاه ارزشمند بازرس و بازرسی در مجموعه انتظامی کشور است.

وی ادامه داد: با عمق بخشی و توسعه ابعاد این طرحِ ارزشمند، تلاش خواهد شد تا در بازه زمانی پیش بینی شده گام بلند بازرسی‌کل در تعالی بخشی و صیانت از سازمان و کارکنان در سال جدید دو چندان شود.

سردار معصوم بیگی با تاکید بر ادامه نهضت هوشمندسازی بازرسی و فرآیند اجرای هوشمند مأموریت‌ها افزود: بحمدالله حوزه هوشمندسازی در بازرسی کل از پیشرفت خوبی برخوردار است و در صدد هستیم در سال جدید به منظور تسریع در روند رسیدگی به مأموریت‌ها، جلوگیری از زیان‌های احتمالی و صیانت از همکاران، صرفه جویی در هزینه کردها و زمان، حوزه هوشمندسازی در بازرسی را همزمان با تربیت مدیران و کارکنان خلاق و نوآور بیش از پیش توسعه دهیم.

رئیس بازرسی کل فراجا با بیان اینکه بازرسی گوش شنوا و امین مردم و کارکنان در رسیدگی به مشکلات است افزود: مأموریت بازرسی ایجاب می‌کند با رعایت امانت داری، مسائل و مشکلات مردم و کارکنان را در حوزه‌های مختلف احصاء کند، بشنود، و با فهم درست از مسائل پیش آمده، حقایق و نظرات مردم و کارکنان را به مراجع تصمیم ساز در سازمان در راستای اصلاح فرآیندها و برطرف نمودن مشکلات منعکس نماید.

سردار معصوم بیگی در ادامه این مصاحبه "دقت و انصاف در تهیه گزارش"، "کنترل کیفی برنامه‌های ابلاغی از سوی پلیس‌های تخصصی و معاونت‌ها به رده‌های اجرایی"، "توسعه تعامل با ستادکل و سازمان قضائی نیروهای مسلح، بازرسی کل کشور"، "ارتقاء آمادگی برای واکنش سریع به حوادث و رویدادهای پیش بینی نشده و پیش بینی راهکارهای لازم برای ارتقا ایمنی کارکنان و سازمان"، "بهره گیری از ظرفیت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا برای معرفی بازرسیِ مردم محور به جامعه"، "نظارت بر حسن اجرای دستور فرماندهی در خصوص لزوم صحت آماری و جلوگیری از کتمان حقایق" و "سرلوحه قرار دادن نظم و انضباط" را از دیگر محورهای کاری بازرسی در سال جدید عنوان کرد.