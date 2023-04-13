مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در استان یزد اعلام شد

حجت الاسلام محمدحسین متوسل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر راهپیمایی در اردکان مسجد کوشکنو – بلوار آیت الله خامنه‌ای – خیابان امام خمینی (ره) – مصلی نمازجمعه است که از ساعت ۱۱ آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: مسیر راهپیمایی در ابرکوه میدان امام حسین (ع) به سمت سه راهی سرو، میدان میراث و پایان مصلی شهدای محراب است که از ساعت ۱۱ آغاز می شود.

متوسل، مسیرهای راهپیمایی در شهرستان اشکذر را از مصلی به طرف میدان امام حسن مجتبی (ع) و بعد از نمازجمعه، در شهرستان بافق از حوزه مقاومت محمد رسول الله (ص) به طرف مسجد جامع از ساعت ۱۱ و در شهرستان بهاباد از مسجد انقلاب به سمت مسجد جامع از ساعت ۱۰:۳۰ صبح اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: مسیر راهپیمایی از پارک پهلوان یزدی بزرگ در جوار مرقد شهید گمنام به طرف مصلی قدس از ساعت ۱۰:۳۰ صبح و در شهرستان میبد از محلات مختلف به سمت میدان جانباز و از آنجا به سمت مصلی از ساعت ۱۱ است.

وی، مسیر راهپیمایی در مهریز را از میدان توحید به سمت محل نماز جمعه شهرستان در مسجد امام حسن مجتبی (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح، در شهرستان هرات از میدان جمهوری اسلامی به سمت مسجد جامع از ساعت ١١صبح، در شهرستان مروست از محل تجمع چهار راه شهدا - خیابان امام (ره) – خیابان بسیج – خیابان ارگ تا حسینیه بزرگ شهر از ساعت ۱۱ اعلام کرد.

متوسل همچنین مسیر راهپیمایی در شهرستان زارچ را مسجد امام حسن مجتبی (ع) سرچشمه زارچ به طرف حسینیه اعظم - بعد از اقامه نماز جمعه و در شهرستان یزد از میدان شهید بهشتی - خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه شهدا – خیابان قیام – مسجد ملا اسماعیل اعلام کرد.

وی یادآور شد: راهپیمایی در مرکز استان یزد از ساعت ۱۰ صبح آغاز می شود.