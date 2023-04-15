به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین فراخوان جمع‌آوری و ارسال کتاب پایگاه نذر و اهدای کتاب در سال ۱۴۰۲ توسط فرهنگسرای اندیشه منتشر شد.

این‌پایگاه توسط فرهنگسرای اندیشه راه اندازی شده و تلاش دارد با جمع‌آوری کتاب‌های بلا استفاده از شهروندان و احیای سنت حسنه اهدای کتاب توسط خیرین، بستری برای ارسال کتاب به مناطق محروم و کتابخانه‌های کمتر برخوردار را فراهم کند.

پایگاه نذر و اهدای کتاب سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد و تاکنون نزدیک به سه سال از عمر فعالیت آن گذشته است. در این مدت بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب از خیرین و شهروندان جمع‌آوری شده و به کتابخانه‌هایی در سراسر کشور ارسال شده است.‌

فرهنگسرای اندیشه قصد دارد این طرح را در سال ۱۴۰۲ نیز برگزار کرده و به همین جهت از عموم شهروندان، خیرین و ناشران دعوت می‌کند تا جهت تأمین منابع مطالعاتی کتابخانه های مناطق محروم کشور، این فرهنگسرا را یاری کنند.

نخستین فراخوان جمع‌آوری و ارسال کتاب در سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود. آثار جمع‌آوری شده به کتابخانه‌های مناطق محروم ارسال می‌شود.