به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین فراخوان جمعآوری و ارسال کتاب پایگاه نذر و اهدای کتاب در سال ۱۴۰۲ توسط فرهنگسرای اندیشه منتشر شد.
اینپایگاه توسط فرهنگسرای اندیشه راه اندازی شده و تلاش دارد با جمعآوری کتابهای بلا استفاده از شهروندان و احیای سنت حسنه اهدای کتاب توسط خیرین، بستری برای ارسال کتاب به مناطق محروم و کتابخانههای کمتر برخوردار را فراهم کند.
پایگاه نذر و اهدای کتاب سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد و تاکنون نزدیک به سه سال از عمر فعالیت آن گذشته است. در این مدت بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب از خیرین و شهروندان جمعآوری شده و به کتابخانههایی در سراسر کشور ارسال شده است.
فرهنگسرای اندیشه قصد دارد این طرح را در سال ۱۴۰۲ نیز برگزار کرده و به همین جهت از عموم شهروندان، خیرین و ناشران دعوت میکند تا جهت تأمین منابع مطالعاتی کتابخانه های مناطق محروم کشور، این فرهنگسرا را یاری کنند.
نخستین فراخوان جمعآوری و ارسال کتاب در سال ۱۴۰۲ منتشر میشود. آثار جمعآوری شده به کتابخانههای مناطق محروم ارسال میشود.
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